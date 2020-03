Stasera in tv prima serata 5 marzo 2020: “Ricomincio da tre” su Cine34. Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata 5 marzo 2020. La guida tv

Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata. La guida tv

Raiuno – “Napoli – Inter” (ore 21.25, CALCIO)

Raidue – “90 minuti in paradiso” (ore 21.25, FILM DRAMMATICO)

Raitre – “Carol” (ore 21.20, FILM DRAMMATICO)

Rete 4 – “Dritto e rovescio” (ore 21.25, ATTUALITA’)

Canale 5 – “Il diavolo veste Prada” (ore 21.20, FILM COMMEDIA)

Italia 1 – “Le iene show” (ore 21.20, ATTUALITA’)

La7 – “Piazza pulita” (ore 21.15, ATTUALITA’)

Tv8 [CANALE 8] – “Nessuno mi può giudicare” (ore 21.30, FILM COMMEDIA)

Nove [CANALE 9] – “Anna and the king” (ore 21.25, FILM DRAMMATICO)

20 [CANALE 20] – “Constantine” (ore 21.00, FILM FANTASTICO)

Rai 4 [CANALE 21] – “Criminal minds” (ore 21.10, TELEFILM)

Iris [CANALE 22] – “Behind enemy lines – Dietro le linee nemiche” (ore 21.00, FILM GUERRA)

Rai 5 [CANALE 23] – “I vespri siciliani“ (ore 21.15, OPERA LIRICA)

Rai Movie [CANALE 24] – “Proprio lui?” (ore 21.00, FILM COMMEDIA)

RaiPremium [CANALE 25] – “Katie Fforde” (ore 21.10, FILM TV DRAMMATICO)

Cielo [CANALE 26] – “Universal soldier – Il giorno del giudizio” (ore 21.15, FILM AZIONE)

Paramount Network [CANALE 27] – “Tre donne al verde” (ore 21.10, FILM COMMEDIA)

La 5 [CANALE 30] – “Guida per la felicità” (ore 21.10, FILM COMMEDIA)

Real Time [CANALE 31] – “Rivelo” (ore 21.25, TALK SHOW)

Cine 34 [CANALE 34] – “Ricomincio da tre” (ore 21.30, FILM COMMEDIA)

Mediaset Extra [CANALE 55] – “Grande fratello Vip” (ore 21.15, REALITY)

Mediaset Italia 2 [CANALE 120] – “Parto col folle” (ore 21.15, FILM COMMEDIA)

Top Crime [CANALE 39 ] – “Law & order: unità speciale” (ore 21.10, TELEFILM)

A cura di Barbara Piergentili

