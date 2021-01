Stasera in tv prima serata 5 gennaio 2021: “Il Marchese del grillo” su Rete 4. Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata 5 gennaio 2021. La guida tv

Stasera in tv prima serata 5 gennaio 2021: “Il Marchese del grillo” su Rete 4.

Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata. La guida tv

Raiuno – “La Befana vien di notte” (ore 21.25, FILM COMMEDIA)

Raidue – “Hotel Transylvania 3” (ore 21.25, FILM ANIMAZIONE)

Raitre – “La La Land” (ore 21.25, FILM MUSICAL)

Rete 4 – “Il Marchese del Grillo” (ore 21.20, FILM COMMEDIA)

Canale 5 – “Viaggio nella grande bellezza” (ore 21.20, DOCUMENTI)

Italia 1 – “Now you see me” (ore 21.20, FILM AZIONE)

La7 – “Non siamo angeli” (ore 21.15, FILM COMMEDIA)

Tv8 [CANALE 8] – “GLi stivali di Babbo Natale” (ore 21.30, FILM TV COMMEDIA)

Nove [CANALE 9] – “Ben-Hur” (ore 21.25, FILM STORICO)

20 [CANALE 20] – “Speed” (ore 21.00, FILM AZIONE)

Rai 4 [CANALE 21] – “Dark Hall” (ore 21.10, FILM THRILLER)

Iris [CANALE 22] – “Wyatt Earp” (ore 21.00, FILM WESTERN)

Rai 5 [CANALE 23] – “Morto Stalin, se ne fa un altro” (ore 21.15, FILM COMMEDIA)

Rai Movie [CANALE 24] – “Smetto quando voglio – Ad Honorem” (ore 21.00, FILM COMMEDIA)

RaiPremium [CANALE 25] – “Fabrizio De Andrè – Principe libero” (ore 21.15, FICTION)

Cielo [CANALE 26] – “Le mie grosse grasse vacanze greche“ (ore 21.15, FILM COMMEDIA)

Paramount Network [CANALE 27] – “Ella Enchanted – Il magico mondo di Ella“ (ore 21.10, FILM AVVENTURA)

La 5 [CANALE 30] – “Operation Christmas“ (ore 21.10, FILM TV COMMEDIA)

Real Time [CANALE 31] – “Primo appuntamento” (ore 21.25, REALITY)

Cine 34 [CANALE 34] – “Boccaccio 70” (ore 21.30, FILM COMMEDIA)

Mediaset Extra [CANALE 55] – “Grande Fratello Vip” (ore 21.15, TALENT)

Italia 2 [CANALE 120] – “2001: Un’astronave spuntata nello spazio” (ore 21.15, FILM TV COMMEDIA)

Top Crime [CANALE 39 ] – “Forever” (ore 21.10, TELEFILM)

A cura di Barbara Piergentili

Stasera in tv primaserata 5 gennaio 2021: “Il Marchese del grillo” su Rete 41.

STASERA IN TV PRIMA SERATA 4 GENNAIO 2021

*Eventuali cambi di orario o di giorno delle trasmissioni non dipendono da www.imbucatospeciale.it, ma dalle modifiche di programmazione decise dalle varie emittenti. Eventuali cambi di orario o di giorno delle trasmissioni non dipendono da www.imbucatospeciale.it, ma dalle modifiche di programmazione decise dalle varie emittenti. Poi Eventuali cambi di orario o di giorno delle trasmissioni non dipendono da www.imbucatospeciale.it, ma dalle modifiche di programmazione decise dalle varie emittenti.