Stasera in tv prima serata 31 luglio 2020: “Senti chi parla” su La 7. Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata 31 luglio 2020. La guida tv

Stasera in tv prima serata 31 luglio 2020: “Senti chi parla” su La 7.

Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata. La guida tv

Raiuno – “I migliori dei migliori anni” (ore 21.25, VARIETA’)

Raidue – “Il gioco oscuro della seduzione” (ore 21.25, FILM TV THRILLER)

Raitre – “La grande storia” (ore 21.25, DOCUMENTI)

Rete 4 – “Sorvegliato speciale” (ore 21.20, FILM DRAMMATICO)

Canale 5 – “Lo show dei record” (ore 21.20, VARIETA’)

Italia 1 – “Alibi . com” (ore 21.20, FILM COMMEDIA)

La7 – “Senti chi parla” (ore 21.15, FILM COMMEDIA)

Tv8 [CANALE 8] – “X factor“ (ore 21.30, TALENT)

Nove [CANALE 9] – “I migliori fratelli di Crozza” (ore 21.25, VARIETA’)

20 [CANALE 20] – “Pallottole cinesi” (ore 21.00, FILM COMMEDIA)

Rai 4 [CANALE 21] – “Man in the dark” (ore 21.10, FILM HORROR)

Iris [CANALE 22] – “Il cavaliere di Lagardere” (ore 21.00, FILM DRAMMATICO)

Rai 5 [CANALE 23] – “In scena Franca Valeri” (ore 21.15, DOCUMENTI)

Rai Movie [CANALE 24] – “Miracolo a Sant’Anna” (ore 21.00, FILM GUERRA)

RaiPremium [CANALE 25] – “Gli onorevoli” (ore 21.15, FILM COMMEDIA)

Cielo [CANALE 26] – “Maddalena“ (ore 21.15, FILM DRAMMATICO)

Paramount Network [CANALE 27] – “Mr. holmes – Il mistero del caso irrisolto” (ore 21.10, FILM GIALLO)

La 5 [CANALE 30] – “Temptation island” (ore 21.10, REALITY)

Real Time [CANALE 31] – “Cake star – Pasticcerie in sfida” (ore 21.25, REALITY)

Cine 34 [CANALE 34] – “Parigi o cara” (ore 21.30, FILM COMMEDIA)

Mediaset Extra [CANALE 55] – “La notte vola” (ore 21.15, VARIETA’)

Italia 2 [CANALE 120] – “The bay” (ore 21.15, FILM HORROR)

Top Crime [CANALE 39 ] – “The mentalist” (ore 21.10, TELEFILM)

A cura di Barbara Piergentili

Stasera in tv primaserata 31 luglio 2020: “Senti chi parla” su La 7.

STASERA IN TV PRIMA SERATA 30 LUGLIO 2020

*Eventuali cambi di orario o di giorno delle trasmissioni non dipendono da www.imbucatospeciale.it, ma dalle modifiche di programmazione decise dalle varie emittenti. Eventuali cambi di orario o di giorno delle trasmissioni non dipendono da www.imbucatospeciale.it, ma dalle modifiche di programmazione decise dalle varie emittenti. Poi Eventuali cambi di orario o di giorno delle trasmissioni non dipendono da www.imbucatospeciale.it, ma dalle modifiche di programmazione decise dalle varie emittenti.