Stasera in tv prima serata 29 luglio 2020: “c’era un cinese in coma” su Cine34.

Raiuno – “Superquark” (ore 21.25, DOCUMENTI)

Raidue – “NCIS” (ore 21.25, TELEFILM)

Raitre – “Chi l’ha visto” (ore 21.25, ATTUALITA’)

Rete 4 – “Mediterraneo” (ore 21.20, FILM COMMEDIA)

Canale 5 – “Come sorelle” (ore 21.20, TELEFILM)

Italia 1 – “Chicago Fire” (ore 21.20, TELEFILM)

La7 – “Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico scomparso in Africa” (ore 21.15, FILM COMMEDIA)

Tv8 [CANALE 8] – “Madame“ (ore 21.30, FILM COMMEDIA)

Nove [CANALE 9] – “Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: Il mare dei mostri” (ore 21.25, FILM FANTASTICO)

20 [CANALE 20] – “The sinner” (ore 21.00, TELEFILM)

Rai 4 [CANALE 21] – “Resident evil: Afterlife” (ore 21.10, FILM FANTASCIENZA)

Iris [CANALE 22] – “Mickey occhi blu” (ore 21.00, FILM COMMEDIA)

Rai 5 [CANALE 23] – “La traviata” (ore 21.15, OPERA LIRICA)

Rai Movie [CANALE 24] – “Aspirante vedovo” (ore 21.00, FILM COMMEDIA)

RaiPremium [CANALE 25] – “Last cop” (ore 21.15, TELEFILM)

Cielo [CANALE 26] – “2-headed shark attack“ (ore 21.15, FILM HORROR)

Paramount Network [CANALE 27] – “Take two” (ore 21.10, TELEFILM)

La 5 [CANALE 30] – “Piccolo grande amore” (ore 21.10, FILM COMMEDIA)

Real Time [CANALE 31] – “Matrimonio a prima vista USA” (ore 21.25, REALITY)

Cine 34 [CANALE 34] – “C’era un cinese in coma” (ore 21.30, FILM COMMEDIA)

Mediaset Extra [CANALE 55] – “Battiti live” (ore 21.15, VARIETA’)

Italia 2 [CANALE 120] – “Resa dei conti per Lupin” (ore 21.15, FILM ANIMAZIONE)

Top Crime [CANALE 39 ] – “Major crimes” (ore 21.10, TELEFILM)

A cura di Barbara Piergentili

