Stasera in tv prima serata 25 dicembre 2020: “Non ci resta che piangere” su Cine34. Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata 25 dicembre 2020. La guida tv

Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata. La guida tv

Raiuno – “Gli eroi del Natale” (ore 21.25, FILM ANIMAZIONE)

Raidue – “Natale al Plaza” (ore 21.25, FILM COMMEDIA)

Raitre – “Qui e adesso Natale” (ore 21.25, VARIETA’)

Rete 4 – “Via col vento” (ore 21.20, FILM DRAMMATICO)

Canale 5 – “Natale da chef” (ore 21.20, FILM COMMEDIA)

Italia 1 – “Un & down” (ore 21.20, VARIETA’)

La7 – “Chicago” (ore 21.15, FILM MUSICAL)

Tv8 [CANALE 8] – “Un Natale per due” (ore 21.30, FILM TV COMMEDIA)

Nove [CANALE 9] – “Natale con fratelli di Crozza” (ore 21.25, VARIETA’)

20 [CANALE 20] – “Il signore degli anelli – Il ritorno del re” (ore 21.00, FILM FANTASTICO)

Rai 4 [CANALE 21] – “Peter Pan” (ore 21.10, FILM FANTASTICO)

Iris [CANALE 22] – “58 minuti per morire” (ore 21.00, FILM AZIONE)

Rai 5 [CANALE 23] – “Concerto di Natale da Assisi” (ore 21.15, CONCERTO)

Rai Movie [CANALE 24] – “Pane, amore e fantasia” (ore 21.00, FILM COMMEDIA)

RaiPremium [CANALE 25] – “L’uomo che cavalcava nel buio” (ore 21.15, MINISERIE)

Cielo [CANALE 26] – “NBA“ (ore 21.15, BASKET)

Paramount Network [CANALE 27] – “Senti chi parla“ (ore 21.10, FILM COMMEDIA)

La 5 [CANALE 30] – “Lo spirito del Natale“ (ore 21.10, FILM COMMEDIA)

Real Time [CANALE 31] – “Junior Bake Off Italia” (ore 21.25, REALITY)

Cine 34 [CANALE 34] – “Non ci resta che piangere” (ore 21.30, FILM COMMEDIA)

Mediaset Extra [CANALE 55] – “Grande Fratello Vip” (ore 21.15, TALENT)

Italia 2 [CANALE 120] – “Komodo Vs Cobra” (ore 21.15, FILM HORROR)

Top Crime [CANALE 39 ] – “Chicago P.D.” (ore 21.10, TELEFILM)

A cura di Barbara Piergentili

