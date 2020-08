Stasera in tv prima serata 25 agosto 2020: “Un paese quasi perfetto” su Rai 1. Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata 25 agosto 2020. La guida tv

Raiuno – “Un paese quasi perfetto” (ore 21.25, FILM COMMEDIA)

Raidue – “Squadra speciale Cobra 11” (ore 21.25, TELEFILM)

Raitre – “Morto Stalin, se ne fa un altro” (ore 21.25, FILM COMMEDIA)

Rete 4 – “Matromonio alle Bahamas” (ore 21.20, FILM COMMEDIA)

Canale 5 – “Lo show dei record” (ore 21.20, VARIETA’)

Italia 1 – “Lincoln Rhyme – Caccia al collezionista di ossa” (ore 21.20, TELEFILM)

La7 – “In onda” (ore 21.15, ATTUALITA’)

Tv8 [CANALE 8] – “Flirtring with forty – L’amore quando meno te lo aspetti“ (ore 21.30, FILM COMMEDIA)

Nove [CANALE 9] – “Double impact – La vendetta finale” (ore 21.25, FILM AZIONE)

20 [CANALE 20] – “Autoban – Fuori controllo” (ore 21.00, FILM AZIONE)

Rai 4 [CANALE 21] – “La vera storia di Jack lo squartatore” (ore 21.10, FILM THRILLER)

Iris [CANALE 22] – “L’uomo della valle” (ore 21.00, FILM WESTERN)

Rai 5 [CANALE 23] – “Suffragette” (ore 21.15, FILM DRAMMATICO)

Rai Movie [CANALE 24] – “Quando parla il cuore” (ore 21.00, FILM DRAMMATICO)

RaiPremium [CANALE 25] – “Allmen e le Dalie” (ore 21.15, FILM TV GIALLO)

Cielo [CANALE 26] – “Ladre per caso“ (ore 21.15, FILM COMMEDIA)

Paramount Network [CANALE 27] – “Asterix & Obelix – Missione Cleopatra“ (ore 21.10, FILM COMMEDIA)

La 5 [CANALE 30] – “New Moon” (ore 21.10, FILM FANTASTICO)

Real Time [CANALE 31] – “Malati di pulito” (ore 21.25, REALITY)

Cine 34 [CANALE 34] – “Sotto il vestito niente – L’ultima sfilata” (ore 21.30, FILM THRILLER)

Mediaset Extra [CANALE 55] – “Le iene presentano: Speciale Chico forti” (ore 21.15, ATTUALITA’)

Italia 2 [CANALE 120] – “Pluto nash” (ore 21.15, FILM COMMEDIA)

Top Crime [CANALE 39 ] – “Il commissario Claudius Zorn – L’angelo della morte” (ore 21.10, FILM TV POLIZIESCO)

A cura di Barbara Piergentili

