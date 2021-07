Stasera in tv prima serata 23 luglio 2021 “Interceptor il guerriero della strada” su Iris. Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata 23 luglio 2021. La guida tv

Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata. La guida tv

Raiuno – “Top dieci” (ore 21.25, GAME SHOW)

Raidue – “Olimpiadi Tokyo 2020 – Il circolo degli anelli” (ore 21.20, SPORT)

Raitre – “Una doppia verità” (ore 21.20, FILM DRAMMATICO)

Rete 4 – “Quarto Grado – Le storie” (ore 21.20, ATTUALITA’)

Canale 5 – “Masantonio – Sezione scomparsi” (ore 21.20, FICTION)

Italia 1 – “Chicago P.D.” (ore 21.20, TELEFILM)

La7 – “The Tudors” (ore 21.15, TELEFILM)

Tv8 [CANALE 8] – “Italia’s Got Talent – Best of“ (ore 21.30, TALENT)

Nove [CANALE 9] – “I migliori fratelli di Crozza“ (ore 21.25, VARIETA’)

20 [CANALE 20] – “Solo per vendetta” (ore 21, FILM THRILLER)

Rai 4 [CANALE 21] – “Franklyn” (ore 21.20, FILM THRILLER)

Iris [CANALE 22] – “Interceptor – Il guerriero della strada” (ore 21, FILM FANTASCIENZA)

Rai Movie [CANALE 24] – “Per sempre la mia ragazza” (ore 21.10, FILM DRAMMATICO)

Paramount Network [CANALE 27] – “Yellowstone” (ore 21.10, TELEFILM)

La 5 [CANALE 30] – “Ti odio, ti lascio, ti…” (ore 21.10, FILM COMMEDIA)

Cine 34 [CANALE 34] – “Basilicata coast to coast” (ore 21, FILM COMMEDIA)

Gli altri canali

La7d [CANALE 29] – “Josephine, ange gardien” (ore 21.30, TELEFILM)

Cielo [CANALE 26] – “Kreola“ (ore 21.15, FILM DRAMMATICO)

TV2000 [CANALE 28] – “Matares” (ore 20.55, FILM DRAMMATICO)

Mediaset Extra [CANALE 55] – “Tu si que vales” (ore 21.10, TALENT)

Focus [CANALE 35] – “C’era una volta il futuro” (ore 21.15, DOCUMENTI)

Rai Storia [CANALE 54] – “Inferno nei mari” (ore 21.10, DOCUMENTI) “14-18 La Grande Guerra” (ore 22.10, DOCUMENTI)

DMAX [CANALE 52] – “Ingegneria degli epic fail” (ore 21.25, DOCUMENTI)

Spike [CANALE 49] – “The Contractor – Rischio supremo” (ore 21.30, FILM AZIONE)

Italia 2 [CANALE 66] – “Dead In Tombstone” (ore 21.15, FILM TV WESTERN)

Rai 5 [CANALE 23] – “Art Night” (ore 21.15, DOCUMENTI)

Rai Premium [CANALE 25] – “Il giovane Montalbano” (ORE 21.20, FICTION)

Real Time [CANALE 31] – “Primo appuntamento crociera” (ore 21.25, REALITY)

Giallo [CANALE 38] – “Vera” (ore 21.10, TELEFILM)

Top Crime [CANALE 39 ] – “Gone” (ore 21.10, TELEFILM)

A cura di Barbara Piergentili

*Eventuali cambi di orario o di giorno delle trasmissioni non dipendono da www.imbucatospeciale.it, ma dalle modifiche di programmazione decise dalle varie emittenti.

