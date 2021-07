Stasera in tv prima serata 21 luglio 2021 “L’uomo che sussurrava ai cavalli” su Nove Tv. Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata 21 luglio 2021. La guida tv

da sorrisi.com

Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata. La guida tv

Raiuno – “Superquark” (ore 21.25, DOCUMENTI)

Raidue – “Come ti ammazzo il bodyguard” (ore 21.20, FILM GIALLO)

Raitre – “Sogno di una notte di mezza età” (ore 21.20, FILM COMMEDIA)

Rete 4 – “Zona bianca” (ore 21.20, ATTUALITA’)

Canale 5 – “Benvenuti al Sud” (ore 21.20, FILM COMMEDIA)

Italia 1 – “Chicago Fire” (ore 21.20, TELEFILM) “Chicago Med” (ore 22.05, TELEFILM)

La7 – “Caccia a Hitler” (ore 21.15, DOCUMENTI)

Tv8 [CANALE 8] – “Name That Tune“ (ore 21.30, GAME SHOW)

Nove [CANALE 9] – “L’uomo che sussurrava ai cavalli“ (ore 21.25, FILM DRAMMATICO)

20 [CANALE 20] – “Giustizia a tutti i costi” (ore 21, FILM POLIZIESCO)

Rai 4 [CANALE 21] – “Terminator Salvation (ore 21.20, FILM AZIONE)

Iris [CANALE 22] – “Patch Adams” (ore 21, FILM COMMEDIA)

Rai Movie [CANALE 24] – “Bianca come il latte, rossa come il sangue” (ore 21.10, FILM DRAMMATICO)

Paramount Network [CANALE 27] – “Il giovane ispettore Morse” (ore 21.10, TELEFILM)

La 5 [CANALE 30] – “Scusa ma ti voglio sposare” (ore 21.10, FILM COMMEDIA)

Cine 34 [CANALE 34] – “Lui è peggio di me” (ore 21, FILM COMMEDIA)

Gli altri canali

La7d [CANALE 29] – “The Tudors” (ore 21.30, TELEFILM)

Cielo [CANALE 26] – “Tornado F6: La furia del vento“ (ore 21.15, FILM AZIONE)

TV2000 [CANALE 28] – “Italia in preghiera – Recita del rosario” (ore 20.50, RELIGIOSO) “I magnifici 7” (ore 21.40, TALK SHOW)

Mediaset Extra [CANALE 55] – “Checco Zalone Show” (ore 21.10, VARIETA’)

Focus [CANALE 35] – “Amazzonia Selvaggia” (ore 21.15, DOCUMENTI) “Beautiful Serengeti” (ore 22.15, DOCUMENTI)

Rai Storia [CANALE 54] – “Storie della tv” (ore 21.10, DOCUMENTI) “La guerra segreta” (ore 22.10, DOCUMENTI)

DMAX [CANALE 52] – “Life Below Zero” (ore 21.25, DOCUMENTI)

Spike [CANALE 49] – “Cross Wars” (ore 21.30, FILM AZIONE)

Italia 2 [CANALE 66] – “Naruto Shipudden” (ore 21.15, CARTONI ANIMATI)

Rai 5 [CANALE 23] – “Così fan tutte” (ore 21.15, OPERA LIRICA)

Rai Premium [CANALE 25] – “Imma Tataranni – Sostituto procuratore” (ORE 21.20, TELEFILM)

Real Time [CANALE 31] – “Due sorelle, un solo corpo” (ore 21.25, DOCU-REALITY) “Dr. Pimple Popper: La dottoressa schiacciabrufoli” (ore 22.20, DOCU-REALITY)

Giallo [CANALE 38] – “Unforgettable” (ore 21.10, TELEFILM)

Top Crime [CANALE 39 ] – “Law & Order: Unità speciale” (ore 21.10, TELEFILM)

A cura di Barbara Piergentili

