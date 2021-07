Stasera in tv prima serata 20 luglio 2021 “Blade Runner 2049” su Rai Movie. Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata 20 luglio 2021. La guida tv

Stasera in tv prima serata 20 luglio 2021 “Blade Runner 2049” su Rai Movie

Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata. La guida tv

Raiuno – “Una storia senza nome” (ore 21.25, FILM DRAMMATICO)

Raidue – “Miss Fisher e la cripta delle lacrime” (ore 21.20, FILM GIALLO)

Raitre – “Fabrizio De Andrè e PFM. Il concerto ritrovato” (ore 21.20, DOCUMENTI)

Rete 4 – “Eliminators” (ore 21.20, FILM AZIONE)

Canale 5 – “Mr. Wrong – Lezioni d’amore” (ore 21.20, SOAP)

Italia 1 – “Battiti Live” (ore 21.20, MUSICALE)

La7 – “In onda” (ore 20.35, ATTUALITA’)

Tv8 [CANALE 8] – “Cinque ragazzi per me“ (ore 21.30, REALITY)

Nove [CANALE 9] – “Lara Croft – Tomb Raider: la culla della vita“ (ore 21.25, FILM AVVENTURA)

20 [CANALE 20] – “Samson – La vera storia di Sansone” (ore 21, FILM AZIONE)

Rai 4 [CANALE 21] – “Lupin III” (ore 21.20, FILM AZIONE)

Iris [CANALE 22] – “La conquista del West” (ore 21, FILM WESTERN)

Rai Movie [CANALE 24] – “Blade Runner 2049” (ore 21.10, FILM FANTASCIENZA)

Paramount Network [CANALE 27] – “A testa alta” (ore 21.10, FILM AZIONE)

La 5 [CANALE 30] – “Temptation Island” (ore 21.10, REALITY)

Cine 34 [CANALE 34] – “Cose dell’altro mondo” (ore 21, FILM COMMEDIA)

Gli altri canali

La7d [CANALE 29] – “Downton Abbey” (ore 21.30, TELEFILM)

Cielo [CANALE 26] – “L’amore dura tre anni“ (ore 21.15, FILM COMMEDIA)

TV2000 [CANALE 28] – “Le vacanze del piccolo Nicolas” (ore 20.55, FILM COMMEDIA)

Mediaset Extra [CANALE 55] – “Ciao Darwin 7 – La resurrezione” (ore 21.20, VARIETA’)

Focus [CANALE 35] – “Il giorno in cui camminammo sulla Luna” (ore 21, DOCUMENTI) “Segreti astronomici” (ore 22.05, DOCUMENTI)

Rai Storia [CANALE 54] – “Destinazione Luna” (ore 21.10, DOCUMENTI) “La bussola e la clessidra” (ore 22.40, DOCUMENTI)

DMAX [CANALE 52] – “Il codice del Boss” (ore 21.25, DOCUMENTI)

Spike [CANALE 49] – “Amber Alert – Allarme minori scomparsi” (ore 21.30, FILM THRILLER)

Italia 2 [CANALE 66] – “Chi più spende…più guadagna” (ore 21.15, FILM COMMEDIA)

Rai 5 [CANALE 23] – “La maga delle spezie” (ore 21.15, FILM COMMEDIA)

Rai Premium [CANALE 25] – “Carosello Carosone” (ORE 21.20, FILM TV COMMEDIA)

Real Time [CANALE 31] – “Primo appuntamento” (ore 21.25, REALITY)

Giallo [CANALE 38] – “Elementary” (ore 21.10, TELEFILM)

Top Crime [CANALE 39 ] – “The Mentalist” (ore 21.10, TELEFILM)

