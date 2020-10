Stasera in tv prima serata 20 ottobre 2020: “Destini incrociati” su Rai Movie. Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata 20 ottobre 2020. La guida tv

Raiuno – “Imma Tataranni” (ore 21.25, FICTION)

Raidue – “Un’ora sola vi vorrei” (ore 21.25, VARIETA’)

Raitre – “Cartabianca” (ore 21.25, ATTUALITA’)

Rete 4 – “Fuori dal coro” (ore 21.20, ATTUALITA’)

Canale 5 – “Temptation Island” (ore 21.20, REALITY)

Italia 1 – “Kickboxer” (ore 21.20, FILM AZIONE)

La7 – “di martedì” (ore 21.15, ATTUALITA’)

Tv8 [CANALE 8] – “Un amore di testimone” (ore 21.30, FILM COMMEDIA)

Nove [CANALE 9] – “Man on fire – Il fuoco della vendetta” (ore 21.25, FIL THRILLER)

20 [CANALE 20] – “Belly of the beast – Ultima missione” (ore 21.00, FILM AZIONE)

Rai 4 [CANALE 21] – “I bambini di Cold Rock” (ore 21.10, FILM THRILLER)

Iris [CANALE 22] – “El dorado” (ore 21.00, FILM DRAMMATICO)

Rai 5 [CANALE 23] – “Chi è senza colpa” (ore 21.15, FILM DRAMMATICO)

Rai Movie [CANALE 24] – “Destini incrociati” (ore 21.00, FILM DRAMMATICO)

RaiPremium [CANALE 25] – “Un’ estate a Oxford” (ore 21.15, FILM TV DRAMMATICO)

Cielo [CANALE 26] – “La tete en friche – La testa tra le nuvole“ (ore 21.15, FILM COMMEDIA)

Paramount Network [CANALE 27] – “Bad Boys II“ (ore 21.10, FILM AZIONE)

La 5 [CANALE 30] – “Rosamunde Pilcher” (ore 21.10, FILM DRAMMATICO)

Real Time [CANALE 31] – “Matrimonio a prima vista Italia” (ore 21.25, REALITY)

Cine 34 [CANALE 34] – “Quel bravo ragazzo” (ore 21.30, FILM COMMEDIA)

Mediaset Extra [CANALE 55] – “Grande Fratello Vip” (ore 21.15, TALENT)

Italia 2 [CANALE 120] – “Come ammazzare il capo 2” (ore 21.15, FILM COMMEDIA)

Top Crime [CANALE 39 ] – “Chicago P.D.” (ore 21.10, TELEFILM)

A cura di Barbara Piergentili

