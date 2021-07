Stasera in tv prima serata 2 luglio 2021 “Adaline – L’eterna giovinezza” su Canale 5. Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata 2 luglio 2021. La guida tv

Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata. La guida tv

Raiuno – “Euro 2020 Quarti di Finale: Belgio-Italia” (ore 20.30, CALCIO)

Raidue – “Fascino e morte a Hollywood” (ore 21.20, FILM THRILLER)

Raitre – “Una strada verso il domani – Ku’damm” (ore 21.20, MINISERIE)

Rete 4 – “Le storie di Quarto Grado” (ore 21.20, ATTUALITA’)

Canale 5 – “Adaline – L’eterna giovinezza” (ore 21.20, FILM DRAMMATICO)

Italia 1 – “Una ragazza e il suo sogno” (ore 21.20, FILM COMMEDIA)

La7 – “Mangia, prega, ama” (ore 21.15, FILM DRAMMATICO)

Tv8 [CANALE 8] – “Italia’s Got Talent – Best of“ (ore 21.30, TALENT)

Nove [CANALE 9] – “I migliori fratelli di Crozza“ (ore 21.25, VARIETA’)

20 [CANALE 20] – “Rush Hour – Missione Parigi” (ore 21, FILM AZIONE)

Rai 4 [CANALE 21] – “Salt” (ore 21.20, FILM AZIONE)

Iris [CANALE 22] – “The Sixth Sense – Il sesto senso” (ore 21, FILM THRILLER)

Rai Movie [CANALE 24] – “Joy” (ore 21.10, FILM DRAMMATICO)

Paramount Network [CANALE 27] – “I misteri di Aurora Tea Garden: Un’eredità per cui morire” (ore 21.10, FILM TV GIALLO)

La 5 [CANALE 30] – “Amore & altri rimedi” (ore 21.10, FILM COMMEDIA)

Cine 34 [CANALE 34] – “Occhio alla Perestrojka” (ore 21, FILM COMMEDIA)

Gli altri canali

La7d [CANALE 29] – “Josephine, ange gardien” (ore 21.15, TELEFILM)

Cielo [CANALE 26] – “Carmen“ (ore 21.15, FILM DRAMMATICO)

TV2000 [CANALE 28] – “Mighty Fine – Una famiglia quasi perfetta” (ore 21.10, FILM COMMEDIA)

Mediaset Extra [CANALE 55] – “Tu si que vales” (ore 20.30, REALITY)

Focus [CANALE 35] – “C’era una volta il futuro” (ore 21.20, DOCUMENTI)

Rai Storia [CANALE 54] – “SeDici STORIE” (ore 21.10, DOCUMENTI) “Dirò del Rodi” (ore 21.40, DOCUMENTI) “14-18 La Grande Guerra” (ore 22.10, DOCUMENTI)

DMAX [CANALE 52] – “Ingegneria degli epic fail” (ore 21.25, DOCUMENTI)

Spike [CANALE 49] – “True Justice – Missione segreta” (ore 21.30, FILM AZIONE)

Italia 2 [CANALE 66] – “Hates – House at the End of the Street” (ore 21.15, FILM HORROR)

Rai 5 [CANALE 23] – “Art Night” (ore 21.15, DOCUMENTI)

Rai Premium [CANALE 25] – “Il giovane Montalbano – Ritorno alle origini” (ORE 21.20, FICTION)

Real Time [CANALE 31] – “Cake Star – Pasticcerie in sfida” (ore 21.25, REALITY)

Giallo [CANALE 38] – “Vera” (ore 21.10, TELEFILM)

Top Crime [CANALE 39 ] – “Gone” (ore 21.10, TELEFILM)

A cura di Barbara Piergentili

