Stasera in tv prima serata 17 marzo 2020: “Harry Potter e la camera dei segreti” su Italia 1. Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata 17 marzo 2020. La guida tv

Raiuno – “Ricomincio da noi” (ore 21.25, FILM COMMEDIA)

Raidue – “Pechino express” (ore 21.25, REALITY)

Raitre – “Cartabianca” (ore 21.20, ATTUALITA’)

Rete 4 – “Fuori dal coro” (ore 21.25, ATTUALITA’)

Canale 5 – “Viaggio nella grande bellezza – Vaticano” (ore 21.20, DOCUMENTI)

Italia 1 – “Harry Potter e la camera dei segreti” (ore 21.20, FILM FANTASTICO)

La7 – “Dimartedì” (ore 21.15, ATTUALITA’)

Tv8 [CANALE 8] – “Amore in linea” (ore 21.30, FILM COMMEDIA)

Nove [CANALE 9] – “Matrimonio a 4 mani” (ore 21.25, FILM COMMEDIA)

20 [CANALE 20] – “Io sono vendetta” (ore 21.00, FILM AZIONE)

Rai 4 [CANALE 21] – “A good marriage” (ore 21.10, FILM THRILLER)

Iris [CANALE 22] – “Il grande sentiero” (ore 21.00, FILM WESTERN)

Rai 5 [CANALE 23] – “45 anni“ (ore 21.15, FILM DRAMMATICO)

Rai Movie [CANALE 24] – “Benvenuto presidente” (ore 21.00, FILM COMMEDIA)

RaiPremium [CANALE 25] – “Bella da morire” (ore 21.10, FICTION)

Cielo [CANALE 26] – “Bernanrd & Doris – complici amici” (ore 21.15, FILM COMMEDIA)

Paramount Network [CANALE 27] – “The door on the floor” (ore 21.10, FILM DRAMMATICO)

La 5 [CANALE 30] – “Nei miei sogni” (ore 21.10, FILM COMMEDIA)

Real Time [CANALE 31] – “Primo appuntamento” (ore 21.25, REALITY)

Cine 34 [CANALE 34] – “Rag Arturo De Fanti bancario precario” (ore 21.30, FILM COMMEDIA)

Mediaset Extra [CANALE 55] – “Grande fratello Vip” (ore 21.15, REALITY)

Mediaset Italia 2 [CANALE 120] – “Brick mansions” (ore 21.15, FILM AZIONE)

Top Crime [CANALE 39 ] – “Chicago P.D.” (ore 21.10, FILM TV THRILLER)

A cura di Barbara Piergentili

