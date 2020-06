Stasera in tv prima serata 1 luglio 2020: “In guerra per amore” su Rai Movie. Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata 1 luglio 2020. La guida tv

Stasera in tv prima serata 1 luglio 2020: “In guerra per amore” su Rai Movie.

Raiuno – “Vasco: la tempesta perfetta” (ore 21.25, MUSICALE)

Raidue – “NCIS” (ore 21.25, TELEFILM)

Raitre – “chi l’ha visto” (ore 21.20, ATTUALITA’)

Rete 4 – “The italian job” (ore 21.25, FILM AZIONE)

Canale 5 – “Aenne Burda” (ore 21.20, MINISERIE)

Italia 1 – “Chicago Fire” (ore 21.20, TELEFILM)

La7 – “Atlantide” (ore 21.15, DOCUMENTI)

Tv8 [CANALE 8] – “Matrimonio a prima vista Italia“ (ore 21.30, REALITY)

Nove [CANALE 9] – “Operazione vacanze” (ore 21.25, FILM COMMEDIA)

20 [CANALE 20] – “The last kingdom” (ore 21.00, TELEFILM)

Rai 4 [CANALE 21] – “Undervworld: Blood wars” (ore 21.10, FILM FANTASTICO)

Iris [CANALE 22] – “We were soldiers – Fino all’ultimo uomo” (ore 21.00, FILM GUERRA)

Rai 5 [CANALE 23] – “L’osteria di Marechiaro” (ore 21.15, PROSA)

Rai Movie [CANALE 24] – “In guerra per amore” (ore 21.00, FILM COMMEDIA)

RaiPremium [CANALE 25] – “Last Cop – L’ultimo sbirro” (ore 21.15, TELEFILM)

Cielo [CANALE 26] – “2012: Ice age“ (ore 21.15, FILM AZIONE)

Paramount Network [CANALE 27] – “Miss Marple – Assassinio allo specchio” (ore 21.10, FILM TV GIALLO)

La 5 [CANALE 30] – “Scusa ma ti chiamo amore” (ore 21.10, FILM COMMEDIA)

Real Time [CANALE 31] – “Primo appuntamento” (ore 21.25, DOCUMENTI)

Cine 34 [CANALE 34] – “Un’estate al mare” (ore 21.30, FILM COMMEDIA)

Mediaset Extra [CANALE 55] – “Il Teo – Sono tornato normale” (ore 21.15, VARIETA’)

Italia 2 [CANALE 120] – “Lupin III – Ritorno alle origini” (ore 21.15, CARTONI ANIMATI)

Top Crime [CANALE 39 ] – “Major Crimes” (ore 21.10, TELEFILM)

A cura di Barbara Piergentili

*Eventuali cambi di orario o di giorno delle trasmissioni non dipendono da www.imbucatospeciale.it, ma dalle modifiche di programmazione decise dalle varie emittenti.