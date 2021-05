Stasera in tv prima serata 1 giugno 2021 “Io prima di te” su Tv8. Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata 1 giugno 2021. La guida tv

Raiuno – “Notte azzurra” (ore 21.25, SERATA EVENTO)

Raidue – “Game of Games – Gioco Loco” (ore 21.20, GAME SHOW)

Raitre – “Cartabianca” (ore 21.20, ATTUALITA’)

Rete 4 – “Fuori dal coro” (ore 21.20, ATTUALITA’)

Canale 5 – “New Amsterdam 3” (ore 21.20, TELEFILM)

Italia 1 – “Le iene show” (ore 21.20, ATTUALITA’)

La7 – “Di Martedì” (ore 21.15, ATTUALITA’)

Tv8 [CANALE 8] – “Io prima di te“ (ore 21.30, FILM DRAMMATICO)

Nove [CANALE 9] – “Solo 2 ore“ (ore 21.25, FILM AZIONE)

20 [CANALE 20] – “Transformers 4 – L’era dell’estinzione” (ore 21, FILM FANTASTICO)

Rai 4 [CANALE 21] – “XXX” (ore 21.20, FILM AZIONE)

Iris [CANALE 22] – “Il cavaliere pallido” (ore 21, FILM WESTERN)

Rai Movie [CANALE 24] – “Il primo re” (ore 21.10, FILM STORICO)

Paramount Network [CANALE 27] – “L’asilo dei papà” (ore 21.10, FILM COMMEDIA)

La 5 [CANALE 30] – “L’isola dei famosi” (ore 21.10, REALITY)

Cine 34 [CANALE 34] – “Sono un fenomeno paranormale” (ore 21, FILM COMMEDIA)

La7d [CANALE 29] – “Downton Abbey” (ore 21.30, TELEFILM)

Cielo [CANALE 26] – “Paulette“ (ore 21.15, FILM COMMEDIA)

TV2000 [CANALE 28] – “La leggenda del pianista sull’oceano” (ore 21.10, FILM DRAMMATICO)

Mediaset Extra [CANALE 55] – “L’isola dei famosi ’21 – Extended version” (ore 20.30, REALITY)

Focus [CANALE 35] – “Meraviglie della terra” (ore 21.15, DOCUMENTI)

Rai Storia [CANALE 54] – “Edizione Straordinaria” (ORE 21.15, FILM DOCUMENTARIO) “Maxi Il grande processo alla mafia” (ORE 22.40, DOCUMENTI)

DMAX [CANALE 52] – “Nudi e crudi” (ore 21.25, DOCUMENTI)

Spike [CANALE 49] – “True Justice – Reazione violenta” (ore 21.30, FILM TV AZIONE)

Italia 2 [CANALE 66] – “Agente Smart – Casino Totale” (ore 21.15, FILM COMMEDIA)

Rai 5 [CANALE 23] – “Before I Go To Sleep” (ore 21.15, FILM THRILLER)

Rai Premium [CANALE 25] – “De Gasperi, l’uomo della speranza” (ORE 21.20, FICTION)

Real Time [CANALE 31] – “Primo appuntamento crociera” (ore 21.25, REALITY) “Primo appuntamento” (ORE 22.50, REALITY)

Giallo [CANALE 38] – “Elementary” (ore 21.10, TELEFILM)

Top Crime [CANALE 39 ] – “The Mentalist” (ore 21.10, TELEFILM)

