Stasera in tv film prima serata 6 settembre 2021 “Momenti di trascurabile felicità” su Rai 1. Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata 6 settembre 2021. La guida tv

Raiuno – “Momenti di trascurabile felicità” (ore 21.25, FILM COMMEDIA)

Raidue – “Hawaii Five-0” (ore 21.20, TELEFILM)

Raitre – “Presa diretta” (ore 21.20, ATTUALITA’)

Rete 4 – “Quarta Repubblica” (ore 21.25, ATTUALITA’)

Canale 5 – “Gloria” (ore 21.20, MINISERIE)

Italia 1 – “Godzilla II – King of the Monsters” (ore 21.20, FILM FANTASY)

La7 – “Capone” (ore 21.15, FILM BIOGRAFICO)

Tv8 [CANALE 8] – “Karate Kid 4“ (ore 21.30, FILM DRAMMATICO)

Nove [CANALE 9] – “Palermo Milano solo andata“ (ore 21.25, FILM DRAMMATICO)

20 [CANALE 20] – “Codice 999” (ore 21, FILM THRILLER)

Rai 4 [CANALE 21] – “Vikings (Stagione 6)” (ore 21.20, FILM TELEFILM)

Iris [CANALE 22] – “Giu’ al nord” (ore 21, FILM COMMEDIA)

Rai Movie [CANALE 24] – “Django Unchained” (ore 21.10, FILM WESTERN)

Paramount Network [CANALE 27] – “Senti chi parla” (ore 21.10, FILM COMMEDIA)

La 5 [CANALE 30] – “Marie is on fire – Veleni” (ore 21.10, FILM TV DRAMMATICO)

Cine 34 [CANALE 34] – “Un’estate al mare” (ore 21, FILM COMMEDIA)

Gli altri canali

La7d [CANALE 29] – “Josephine, ange gardien” (ore 21.30, TELEFILM)

Cielo [CANALE 26] – “In mezzo scorre il fiume“ (ore 21.15, FILM DRAMMATICO)

TV2000 [CANALE 28] – “Per amore del mio popolo – Don Diana” (ore 20.55, FILM TV BIOGRAFICO)

Mediaset Extra [CANALE 55] – “Raffaella Carra’ Show 88” (ore 21.10, VARIETA’)

Focus [CANALE 35] – “Il triangolo delle Bermuda’” (ore 21.15, DOCUMENTI)

Rai Storia [CANALE 54] – “Cronache dall’antichità” (ore 21.10, DOCUMENTI) “Italia viaggio nella bellezza” (ore 22.10, DOCUMENTI)

DMAX [CANALE 52] – “River Monsters” (ore 21.25, DOCUMENTI)

Spike [CANALE 49] – “Mickey Matson – Il codice dei parati” (ore 21.30, FILM AVVENTURA)

Italia 2 [CANALE 66] – “Samson: La vera storia di Sansone” (ore 21.15, FILM AVVENTURA)

Rai 5 [CANALE 23] – “Sciarada – Il circolo delle parole” (ore 21.15, DOCUMENTI) “Il bene mio” (ore 22.15, FILM BIOGRAFICO)

Rai Premium [CANALE 25] – “Francesca Reggiani in ‘Sono italiana ma vorrei smettere'” (ORE 21.20, COMEDY SHOW)

Real Time [CANALE 31] – “Vite al limite” (ore 21.25, DOCU-REALITY)

Giallo [CANALE 38] – “I misteri di Murdoch (Stagione 8)” (ore 21.10, TELEFILM)

Top Crime [CANALE 39 ] – “Delitto nel vigneto” (ore 21.10, FILM TV THRILLER)

