Stasera in tv film prima serata 29 settembre 2021 “Gifted – Il dono del talento” su Rai 1. Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata 29 settembre 2021. La guida tv

da sorrisi.com

Raiuno – “Gifted – Il dono del talento” (ore 21.25, FILM DRAMMATICO)

Raidue – “L’ispettore Coliandro” (ore 21.20, FICTION)

Raitre – “Chi l’ha visto?” (ore 21.20, ATTUALITA’)

Rete 4 – “Zona bianca” (ore 21.25, ATTUALITA’)

Canale 5 – “Luce dei tuoi occhi” (ore 21.20, FICTION)

Italia 1 – “Honolulu” (ore 21.20, COMEDY SHOW)

La7 – “Non è L’Arena” (ore 21.15, ATTUALITA’)

Tv8 [CANALE 8] – “X Factor 2021“ (ore 21.30, TALENT)

Nove [CANALE 9] – “Accordi & Disaccordi“ (ore 21.25, TALK SHOW)

20 [CANALE 20] – “Ferite mortali” (ore 21, FILM AZIONE)

Rai 4 [CANALE 21] – “Robocop (2014)” (ore 21.20, FILM FANTASCIENZA)

Iris [CANALE 22] – “Ocean’s Thirteen” (ore 21, FILM COMMEDIA)

Rai Movie [CANALE 24] – “Nessuno mi può giudicare” (ore 21.10, FILM COMMEDIA)

Paramount Network [CANALE 27] – “Cassandre – Il lupo grigio” (ore 21.10, FILM TV GIALLO)

La 5 [CANALE 30] – “Pitch Perfect 3 – Ultima chiamata ragazze” (ore 21.10, FILM COMMEDIA)

Cine 34 [CANALE 34] – “Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo” (ore 21, FILM COMMEDIA)

Gli altri canali

La7d [CANALE 29] – “E’ arrivato nostro figlio” (ore 21.30, FILM COMMEDIA)

Cielo [CANALE 26] – “Magma – Disastro Infernale “ (ore 21.15, FILM AZIONE)

TV2000 [CANALE 28] – “Italia in preghiera – Recita del rosario” (ore 20.50, RELIGIOSO) “Le pietre parlano” (ore 21.40, DOCUMENTI)

Mediaset Extra [CANALE 55] – “Grande Fratello Vip – Live” (ore 21.10, VARIETA’)

Focus [CANALE 35] – “Big cat country” (ore 21.15, DOCUMENTI)

Rai Storia [CANALE 54] – “I ragazzi del ’36” (ore 21.15, DOCUMENTI) “La guerra segreta” (ore 22.10, DOCUMENTI)

DMAX [CANALE 52] – “Una famiglia fuori dal mondo” (ore 21.25, DOCUREALITY)

Spike [CANALE 49] – “Spartacus” (ore 21.30, FILM AZIONE)

Italia 2 [CANALE 66] – “Fire Force” (ore 21.15, CARTONI ANIMATI)

Rai 5 [CANALE 23] – “Summer Night Concert 2021” (ore 21.15, CONCERTO)

Rai Premium [CANALE 25] – “Tale e quale Show” (ORE 21.20, VARIETA’)

Real Time [CANALE 31] – “D’amore e d’accordo” (ore 21.25, GAME SHOW) “Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli” (ore 22.20, DOCU-REALITY)

Giallo [CANALE 38] – “Unforgettable” (ore 21.10, TELEFILM)

Top Crime [CANALE 39 ] – “All Rise” (ore 21.10, TELEFILM)

