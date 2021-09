Stasera in tv film prima serata 2 settembre 2021 “Ogni tuo respiro” su Rai 3. Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata 2 settembre 2021. La guida tv

Stasera in tv film prima serata 2 settembre 2021 “Ogni tuo respiro” su Rai 3

da sorrisi.com

Tutti i programmi tv di oggi e il nostro consiglio per la prima serata. La guida tv

Raiuno – “Qualificazioni Mondiali 2022: Italia-Bulgaria” (ore 20.30, CALCIO)

Raidue – “NCIS” (ore 21.20, TELEFILM) “Delitti in paradiso” (ore 22.05, TELEFILM)

Raitre – “Ogni tuo respiro” (ore 21.10, FILM DRAMMATICO) Trama: La vera storia di Robin Cavendish, che nel 1958 contrae la poliomelite. Rimane paralizzato dal collo in giù a soli 28 anni. Robin, però, non si arrende e, con l’aiuto della moglie Diana, riesce a sopravvivere. Diventando, poi, un paladino dei diritti di chi vive il suo stesso dramma,

Rete 4 – “Grand Hotel Excelsior” (ore 21.25, FILM COMMEDIA)

Canale 5 – “Aenne burda La donna del miracolo economico” (ore 21.20, FILM AVVENTURA)

Italia 1 – “FBI: Most Wanted” (ore 21.20, TELEFILM)

La7 – “Scent Of A Woman – Profumo di donna” (ore 21.15, FILM DRAMMATICO)

Tv8 [CANALE 8] – “I delitti del barlume – Ritorno a Pineta“ (ore 21.30, FILM TV GIALLO)

Nove [CANALE 9] – “Notte prima degli esami – Oggi“ (ore 21.25, FILM COMMEDIA)

20 [CANALE 20] – “Wolfman” (ore 21.05, FILM HORROR)

Rai 4 [CANALE 21] – “Escape Plan 2 – Ritorno all’inferno” (ore 21.20, FILM AZIONE)

Iris [CANALE 22] – “Green zone” (ore 21.15, FILM DRAMMATICO)

Rai Movie [CANALE 24] – “Remember” (ore 21.10, FILM THRILLER)

Paramount Network [CANALE 27] – “Kill Bill – Volume 1” (ore 21.10, FILM AZIONE)

La 5 [CANALE 30] – “Honey 3 – Il coraggio di ballare” (ore 21.10, FILM DRAMMATICO)

Cine 34 [CANALE 34] – “Piccolo grande amore” (ore 21, FILM COMMEDIA)

Gli altri canali

La7d [CANALE 29] – “American gigolò” (ore 21.30, FILM DRAMMATICO)

Cielo [CANALE 26] – “Stretch – Guida o muori“ (ore 21.15, FILM THRILLER)

TV2000 [CANALE 28] – “Cortile” (ore 20.55, FILM COMMEDIA)

Mediaset Extra [CANALE 55] – “Arcizelig” (ore 21.10, VARIETA’)

Focus [CANALE 35] – “Segreti nel ghiaccio” (ore 21.15, DOCUMENTI) “Le furie della natura” (ore 22.15, DOCUMENTI)

Rai Storia [CANALE 54] – “a.C. d.C.” (ore 21.10, DOCUMENTI)

DMAX [CANALE 52] – “La febbre dell’oro” (ore 21.25, DOCUMENTI)

Spike [CANALE 49] – “Deutschland 83” (ore 21.30, TELEFILM)

Italia 2 [CANALE 66] – “2 cavalieri a Londra” (ore 21.15, FILM AZIONE)

Rai 5 [CANALE 23] – “Norma” (ore 21.15, OPERA LIRICA)

Rai Premium [CANALE 25] – “Rex 6” (ORE 21.20, TELEFILM)

Real Time [CANALE 31] – “Vite al limite” (ore 21.25, DOCUREALITY)

Giallo [CANALE 38] – “Astrid et Raphaelle” (ore 21.10, TELEFILM)

Top Crime [CANALE 39 ] – “The Closer” (ore 21.10, TELEFILM)

A cura di Barbara Piergentili

