“Sport Mediaset oggi” 6 dicembre 2020 edizione delle 13 (VIDEO)

"Sport Mediaset oggi" 6 dicembre 2020 edizione delle 13.20 è il notiziario sportivo in onda su Italia 1, noto fino al 2012 come "Studio Sport". Sport Mediaset porta in casa tua tutto il grande calcio con i servizi, le interviste ai protagonisti e le novità sempre aggiornate di Calciomercato.

Le interviste ai calciatori, le sintesi delle partite e tanti approfondimenti per carpire ogni piccolo segreto del mondo del pallone. Alla conduzione, attualmente, si alternano Mino Taveri, Giorgia Rossi, Angiolo Radice, Roberto Ciarapica, Alessio Conti e Jessica Tozzi.

"Sport Mediaset oggi" 6 dicembre 2020 edizione delle 13, poi, è anche dove il mondo dei motori è in primo piano. Lo si racconta con le notizie, gli approfondimenti e i collegamenti da tutti i circuiti. Ma non solo. Gli altri sport completano la ricca offerta di questo TG.

Dal 2017 il tg adotta una nuova sigla ed una nuova veste grafica. Direttori di questa testata, negli anni, furono Ettore Rognoni (dal 2002 al 2013) e Claudio Brachino (2013-2014). Attualmente, tale ruolo spetta ad Alberto Brandi.

