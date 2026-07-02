2 Luglio 2026

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“Scusate se esisto” film streaming RaiPlay – 3 luglio 2026 (VIDEO)

Una commedia brillante sul talento che non trova spazio – “Scusate se esisto” film streaming RaiPlay – 3 luglio 2026

Scusate se esisto! è una commedia italiana capace di raccontare con leggerezza un tema molto serio. Ovvero la difficoltà di vedere riconosciuto il proprio valore quando pregiudizi, stereotipi e abitudini sociali diventano più forti del merito. Al centro della storia c’è Serena, una giovane architetta brillante che ha studiato e lavorato con successo a Londra. Ma decide di tornare in Italia perché sente il richiamo del proprio Paese. Il ritorno, però, non corrisponde affatto all’immagine romantica che aveva immaginato. Invece di trovare opportunità all’altezza del suo percorso, Serena si scontra con porte chiuse, colloqui umilianti e un mercato del lavoro incapace di valorizzare davvero le sue capacità. La regia di Riccardo Milani costruisce il racconto con un tono popolare, diretto e molto riconoscibile. Affidandosi alla forza comica e umana di Paola Cortellesi.

Serena, il ritorno difficile nel proprio Paese – “Scusate se esisto” film streaming RaiPlay – 3 luglio 2026 (VIDEO)

Serena Bruno torna in Italia dopo una carriera costruita all’estero, convinta di poter mettere a disposizione il proprio talento in un contesto che sente ancora suo. Il passaggio da Londra a Roma, però, diventa subito una prova durissima. La protagonista scopre che l’esperienza internazionale non basta a proteggerla da diffidenze, giudizi superficiali e difficoltà pratiche. Il suo curriculum impressiona, ma non apre le porte che dovrebbe aprire. La sua competenza esiste, ma spesso viene guardata attraverso il filtro del genere, dell’età e delle aspettative sbagliate. Proprio questa frattura dà forza al racconto. Serena non rientra in Italia da sconfitta. Ma diventa vulnerabile nel momento in cui capisce che il Paese che ama non sembra pronto ad accoglierla davvero.

Il travestimento come paradosso sociale – “Scusate se esisto” film streaming RaiPlay – 3 luglio 2026

Uno degli snodi più forti della storia riguarda la scelta di Serena di farsi passare per un uomo per ottenere attenzione professionale. È un espediente comico, ma funziona perché porta all’estremo una dinamica riconoscibile. La protagonista non cambia identità per gioco, né per semplice gusto della messinscena. Lo fa perché capisce che il suo progetto rischia di essere valutato diversamente solo a causa del suo essere donna. Il paradosso diventa quindi uno specchio crudele della società che il film racconta. Riccardo Milani usa questa situazione per costruire una commedia degli equivoci, ma anche per mettere in scena una verità scomoda. Quando Serena parla attraverso un’identità maschile, il suo lavoro viene ascoltato con un rispetto diverso.

Paola Cortellesi tra ironia e misura – “Scusate se esisto” film streaming RaiPlay – 3 luglio 2026 (VIDEO)

Paola Cortellesi sostiene il film con una prova costruita su tempi comici precisi, energia e grande capacità di restare vicina al personaggio. Serena avrebbe potuto diventare una figura troppo caricata, soprattutto in una storia fondata su equivoci, travestimenti e situazioni paradossali. Cortellesi, invece, riesce a darle una dimensione credibile, alternando slancio, imbarazzo, frustrazione e determinazione. La sua comicità non cancella mai la parte più dolorosa della vicenda, ma la rende accessibile a un pubblico ampio. La forza dell’interpretazione sta anche nel modo in cui l’attrice attraversa registri diversi. Nei momenti più brillanti, Serena è rapida, fisica e irresistibile; nei passaggi più intimi, invece, lascia emergere il peso di una donna che non vuole rinunciare alla propria identità.

Raoul Bova e un personaggio fuori dagli schemi – “Scusate se esisto” film streaming RaiPlay – 3 luglio 2026

Raoul Bova interpreta Francesco, il proprietario del ristorante in cui Serena trova lavoro. Il suo personaggio entra nella storia come presenza affascinante e apparentemente ideale, ma il film si diverte presto a ribaltare le aspettative. Serena si prende una cotta per lui, salvo scoprire che Francesco non corrisponde al modello romantico che lei aveva immaginato. Da questo equivoco nasce una relazione diversa, più libera e sorprendente, fondata su complicità, segreti condivisi e sostegno reciproco. Francesco non è soltanto una spalla sentimentale, ma una figura fondamentale nel percorso della protagonista. Il rapporto tra i due permette alla commedia di parlare anche di identità, finzione e bisogno di essere accettati. Entrambi, in modi diversi, devono fare i conti con ciò che gli altri si aspettano da loro.

Roma, il lavoro e una modernità incompiuta – “Scusate se esisto” film streaming RaiPlay – 3 luglio 2026 (VIDEO)

La storia si muove dentro una Roma contemporanea, piena di contrasti e contraddizioni. La città accoglie Serena con la sua bellezza, ma anche con un sistema professionale spesso chiuso, complicato e poco meritocratico. Il film usa l’ambientazione urbana non solo come sfondo, ma come luogo simbolico di un’Italia capace di produrre talento e allo stesso tempo di respingerlo. Serena torna perché ama il proprio Paese, ma si ritrova davanti a una realtà che sembra chiedere sacrifici, adattamenti e rinunce continue. Il mondo dell’architettura diventa così il terreno ideale per raccontare una modernità promessa e mai pienamente realizzata. La protagonista immagina progetti, soluzioni e possibilità di cambiamento, mentre intorno a lei dominano diffidenza, burocrazia e piccoli giochi di potere.

Il legame con il Corviale e una storia vera – “Scusate se esisto” film streaming RaiPlay – 3 luglio 2026

Uno degli aspetti più interessanti del racconto riguarda l’ispirazione al progetto del “Kilometro verde” dell’architetta Guendalina Salimei, legato alla riqualificazione del Corviale. Questo riferimento dà alla commedia una base concreta e la collega a un tema urbanistico e sociale molto preciso. Non siamo soltanto davanti alla storia di una donna che cerca lavoro, ma anche a un’idea di città diversa, più attenta agli spazi, alle periferie e alla qualità della vita delle persone. Il progetto al centro della vicenda permette al film di allargare lo sguardo oltre la protagonista. Serena non vuole semplicemente dimostrare di essere brava, ma desidera lavorare su qualcosa che possa incidere davvero sulla realtà. Questa ambizione rende il personaggio ancora più interessante, perché il suo talento non viene presentato come vanità personale, ma come energia progettuale, visione e desiderio di trasformazione.

Un cast corale al servizio della storia – “Scusate se esisto” film streaming RaiPlay – 3 luglio 2026 (VIDEO)

Accanto a Paola Cortellesi e Raoul Bova, il film può contare su un cast capace di dare colore e ritmo al racconto. Corrado Fortuna, Lunetta Savino, Cesare Bocci e gli altri interpreti contribuiscono a costruire un mondo popolato da figure riconoscibili, spesso comiche, ma mai del tutto decorative. Ogni personaggio aiuta a illuminare un pezzo dell’ambiente in cui Serena si muove: il lavoro, la famiglia, l’amicizia, i pregiudizi, le ipocrisie e le piccole solidarietà quotidiane. Lunetta Savino porta nel film una presenza calda e popolare, mentre Corrado Fortuna aggiunge leggerezza e movimento dentro la rete di relazioni della protagonista. La commedia di Riccardo Milani funziona anche perché non resta chiusa in un unico rapporto, ma costruisce un tessuto di incontri, equivoci e appoggi.

La leggerezza come forma di denuncia – “Scusate se esisto” film streaming RaiPlay – 3 luglio 2026

Scusate se esisto! affronta temi importanti senza rinunciare alla risata. Disparità di genere, difficoltà lavorative, fuga dei talenti, ritorno in Italia, pregiudizi professionali e identità personale diventano materia comica, ma non vengono mai svuotati del loro peso. Il film sceglie una strada molto italiana: raccontare problemi seri attraverso personaggi vivaci, dialoghi rapidi e situazioni paradossali. È una scelta efficace, perché permette allo spettatore di entrare nella storia senza sentirsi davanti a un discorso astratto. La leggerezza non significa superficialità. Al contrario, proprio il tono brillante rende più evidente l’assurdità di certe dinamiche. Quando Serena deve inventarsi un’identità maschile per far circolare il proprio progetto, la commedia mostra con chiarezza quanto sia fragile un sistema che ascolta più volentieri una voce immaginaria rispetto a una donna competente.

La visione online sulla piattaforma Rai – “Scusate se esisto” film streaming RaiPlay – 3 luglio 2026 (VIDEO)

RaiPlay permette di recuperare Scusate se esisto! in streaming, rendendo disponibile una commedia italiana molto amata e ancora legata a temi attuali. La scheda della piattaforma indica il film nel catalogo, con durata di 98 minuti e una presentazione centrata sul ritorno di Serena in Italia dopo l’esperienza londinese. Per chi vuole rivedere il titolo o scoprirlo per la prima volta, la fruizione online offre una possibilità semplice e immediata. La presenza nel catalogo Rai conferma anche il valore di una commedia prodotta dentro un percorso vicino al cinema popolare italiano contemporaneo. Il film si presta bene a una visione domestica, perché unisce ritmo, interpreti noti e contenuti facilmente riconoscibili. Non richiede una conoscenza precedente.

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