2 Febbraio 2024

“Sanremo 2024” Mahmood: “La mia paura più grande è quella di non essere amato”

da ansa.it

Il talentuoso artista milanese Mahmood è pronto a stupire il pubblico con il suo nuovo album “Nei letti degli altri”, in uscita il 16 febbraio. Questo progetto rappresenta un nuovo capitolo nella sua carriera musicale, caratterizzato da una profonda evoluzione personale e artistica.

Un viaggio emotivo e introspettivo

Mahmood racconta che l’album ha richiesto due anni e mezzo di lavoro, durante i quali ha vissuto un intenso processo di crescita e maturazione emotiva. L’artista si è aperto al pubblico, mostrando una maggiore empatia e una nuova sensibilità nei confronti delle relazioni interpersonali. Il titolo stesso dell’album, “Nei letti degli altri”, riflette questa intimità e rappresenta un viaggio attraverso le emozioni e le esperienze condivise con gli altri.

Tuta Gold: un ritorno al passato

Il nucleo del disco, “Tuta Gold”, rappresenta un viaggio a ritroso nel tempo per Mahmood. Attraverso le sue canzoni, l’artista esplora il suo passato e riflette sulle esperienze dolorose che hanno contribuito alla sua crescita personale. Il testo include riferimenti al bullismo che ha vissuto da adolescente e al complicato rapporto con suo padre, argomenti che Mahmood affronta con sincerità e vulnerabilità.

Collaborazioni e nuove sfide

L’album presenta diverse collaborazioni, tra cui i featuring con artisti del calibro di Tedua, Chiello in Paradiso e l’artista francese Angele. Queste collaborazioni aggiungono nuove dimensioni alla musica di Mahmood e arricchiscono ulteriormente il suo lavoro.

Mahmood a Sanremo: un ritorno emozionante

Dopo la sua vittoria con “Soldi”, molti considerano Mahmood uno dei punti di svolta del Festival di Sanremo. In questa edizione, Mahmood si esibirà con una cover di “Come è profondo il mare” di Lucio Dalla, accompagnato dai Tenores di Bitti Remunnu ‘e Locu, un gruppo storico sardo di canto a tenore. Mahmood descrive la canzone come un inno alla libertà e si prepara ad emozionare il pubblico con una performance coinvolgente e autentica.

Progetti futuri e tour

Dopo Sanremo, Mahmood porterà la sua musica in giro per l’Europa tra aprile e maggio, e successivamente intraprenderà un tour estivo in Italia a partire dal 19 luglio. Con la sua energia e il suo talento unici, Mahmood continua a conquistare il cuore del pubblico e a lasciare il segno nell’industria musicale internazionale.

