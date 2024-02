8 Febbraio 2024

Sanremo 2024 Fiorello commenta con ironia il ballo del qua qua insieme a John Travolta e Amadeus: “Gag terrificante” (VIDEO)

Durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2024, uno dei momenti più discussi è stato il Ballo del Qua Qua che ha coinvolto il leggendario attore John Travolta insieme a Fiorello e Amadeus. Tuttavia, il momento non è stato accolto con unanimi applausi, e le reazioni da parte del pubblico e dei social media sono state miste.

L’esibizione di Travolta sul palco dell’Ariston

Quando è stato annunciato che John Travolta avrebbe partecipato al Festival di Sanremo, le aspettative sono subito salite alle stelle. L’attore, famoso per i suoi ruoli iconici in film come “Grease” e “Pulp Fiction”, ha sempre mostrato un grande talento nel ballo, e i fan erano ansiosi di vederlo esibirsi dal vivo sul palco dell’Ariston.

Il Ballo del Qua Qua: una scelta controversa

Tuttavia, quando Travolta è stato coinvolto nel Ballo del Qua Qua insieme a Fiorello e Amadeus, l’atmosfera è diventata tesa. Mentre alcuni spettatori hanno apprezzato il momento come un’occasione divertente e unica nel suo genere, altri lo hanno definito imbarazzante e fuori luogo, soprattutto considerando il prestigio e la storia del Festival di Sanremo.

Il commento di Fiorello: “Una delle gag più terrificanti”

Durante la trasmissione di Viva Rai2!, Fiorello ha aggiunto un tocco di umorismo alla situazione commentando ironicamente il Ballo del Qua Qua con Travolta. Ha scherzato dicendo: “Abbiamo fatto una delle gag più terrificanti della storia della televisione italiana”. La sua osservazione ha suscitato reazioni miste, con alcuni spettatori che hanno apprezzato l’autoironia dell’artista e altri che hanno criticato ulteriormente l’esibizione.

Un momento da ricordare?

In definitiva, il Ballo del Qua Qua con Travolta al Festival di Sanremo 2024 è stato certamente un momento memorabile, anche se non per tutti i motivi giusti. Mentre alcuni lo ricorderanno come un momento divertente e unico, altri lo considereranno una scelta controversa nella storia del Festival. Tuttavia, è indubbio che l’evento abbia aggiunto un tocco di spettacolarità e imprevedibilità alla serata.

