3 Febbraio 2024

“Sanremo 2024” è già un successo secondo un sondaggio: quasi 6 italiani su 10 guarderanno almeno una puntata

da corriere.it

Il Festival di Sanremo 2024 è alle porte, e il sondaggio annuale condotto da YouGov rivela un crescente interesse degli italiani per l’evento canoro più atteso dell’anno. Con Amadeus alla conduzione per il quinto anno consecutivo, il sondaggio fornisce un’anteprima delle aspettative del pubblico, dalle preferenze dei cantanti alle modalità di fruizione dell’evento.

Partecipazione e ascolti

Il 58% degli italiani ha dichiarato l’intenzione di seguire almeno una puntata del Festival, un leggero aumento rispetto all’anno precedente. Il 30% si prepara a non perdere neanche una serata, anticipando un’edizione che promette di attirare l’attenzione di un vasto pubblico. La fascia di età più interessata sembra essere quella dei giovani, con il 65% tra gli intervistati di età compresa tra i 18 e i 34 anni.

Preferenze dei cantanti in gara

Le preferenze del pubblico per i cantanti in gara sono variegate. I Negramaro, Fiorella Mannoia e Annalisa emergono come i più amati, con percentuali rispettivamente del 28%, 28% e 26%. Tuttavia, le previsioni per la vittoria finale mostrano un quadro frammentato, con Annalisa e i Negramaro in testa ma solo con il 7% delle preferenze.

Gradimento per Amadeus e altri partecipanti

Amadeus, direttore artistico e conduttore del Festival, gode di un gradimento del 65%, con picchi superiori al 70% al Sud e tra i giovani. Gli ospiti annunciati, tra cui Teresa Mannino, Fiorello, Giorgia, Marco Mengoni, Russell Crowe e altri, sono ben accolti, con punte massime di gradimento per Teresa Mannino all’86%.

Modalità di fruizione

Sanremo rimane un evento principalmente televisivo, con l’89% del pubblico che si prepara a seguirlo in TV e solo l’11% tramite lo streaming su RaiPlay. La maggioranza (61%) ha pianificato di guardare l’evento in compagnia delle persone con cui vive, mentre meno di un terzo lo farà da solo. Solo il 9% ha intenzione di invitare amici e parenti a casa per l’occasione.

Conclusioni

Con le aspettative in crescita e un cast di partecipanti apprezzati, Sanremo 2024 sembra destinato a catturare l’attenzione di un vasto pubblico. Il Festival si conferma come un momento di condivisione e apprezzamento della musica italiana, promettendo emozioni e spettacolo per tutti gli spettatori. L’appuntamento è fissato, e il pubblico italiano è pronto per immergersi nell’atmosfera unica di Sanremo.

