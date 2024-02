6 Febbraio 2024

Amadeus e la prima conferenza stampa a Sanremo 2024: “Godersi l’esperienza senza preoccupazioni”

Amadeus e la prima conferenza stampa a Sanremo 2024: “Godersi l’esperienza senza preoccupazioni”

da corriere.it

Amadeus, direttore artistico del Festival della canzone italiana, incontra i giornalisti al Teatro Ariston per la 74ª edizione del Festival di Sanremo.

Amadeus: «Godersi l’esperienza senza preoccupazioni»

Amadeus affronta la conferenza stampa con il suo solito aplomb, dichiarando: «Non ho ancora avuto il tempo di preoccuparmi perché sono occupato dalle prime luci dell’alba. L’idea è godersi l’esperienza». Il suo approccio rilassato alla sfida imminente trasmette sicurezza e determinazione.

Trattori in protesta e solidarietà

Sull’eventualità della protesta dei trattori, Amadeus commenta: «Non sappiamo se arriveranno, ma se lo faranno, li farò salire sul palco». La sua risposta mostra solidarietà e apertura verso le istanze dei lavoratori agricoli: «È una protesta giusta, sacrosanta, per il diritto al lavoro».

Proteste agricoltori: solidarietà e supporto

Amadeus si schiera apertamente a favore dei lavoratori agricoli, definendo le loro proteste come «assolutamente giuste e sacrosante». La sua posizione riflette una sensibilità verso le questioni sociali e economiche del paese.

Neutralità politica e autonomia artistica

Rispondendo alle voci di un presunto coinvolgimento politico del Festival, Amadeus afferma: «Sono libero, non schierato». Il suo chiaro distacco da influenze esterne conferma l’autonomia artistica del Festival di Sanremo.

Il futuro del festival e l’intelligenza artificiale

Amadeus riflette sul futuro del festival, dichiarando che «cinque anni sono sufficienti» per la sua conduzione. Riguardo all’intelligenza artificiale, Amadeus enfatizza il ruolo complementare che può svolgere, ma sottolinea che non potrà mai sostituire l’arte e l’interpretazione umana.

Uno sguardo al programma

Amadeus offre uno sguardo sul programma della settimana, confermando l’assenza di presenze istituzionali e monologhi co-conduttori. Al posto di queste, il festival includerà messaggi personali significativi e toccherà temi importanti come la malattia, le morti sul lavoro e la musica.

Il fenomeno della musica napoletana

Amadeus riconosce e celebra l’importanza della musica napoletana, evidenziando il talento di artisti come Geolier e la diffusione del genere in tutta Italia. Il suo apprezzamento per la cultura napoletana riflette una profonda comprensione e rispetto per la diversità culturale del paese.

Libertà artistica e partecipazione a eventi esterni

Amadeus chiarisce il suo ruolo e la sua libertà artistica, confermando di aver ottenuto il via libera per partecipare a eventi esterni come ospite. La sua apertura alla collaborazione con altri programmi televisivi dimostra una volontà di coinvolgimento e partecipazione attiva nel panorama mediatico italiano.

Focus sulle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina

Infine, Amadeus annuncia un focus sulle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina durante la settimana del festival, dimostrando un impegno nel promuovere eventi di rilevanza nazionale e internazionale.

Il Festival di Sanremo 2024 si preannuncia come un evento ricco di spettacolo, emozioni e significato, guidato dalla visione e dall’impegno di Amadeus e del suo team. Con una combinazione di tradizione e innovazione, il festival continuerà a essere una vetrina per l’arte e la cultura italiana, celebrando la musica e la creatività del nostro paese.

“SANREMO 2024” E’ GIA’ UN SUCCESSO SECONDO UN SONDAGGIO: QUASI 6 ITALIANI SU 10 GUARDERANNO ALMENO UNA PUNTATA