“Sacritalia” RaiPlay 21 dicembre 2023 (VIDEO)

Il 21 dicembre 2023, RaiPlay presenta “Sacritalia”, un documentario firmato dal noto poeta, scrittore e saggista Davide Rondoni. Attraverso, poi, questa produzione unica, Rondoni ci guida in un affascinante viaggio alla ricerca del Sacro nell’Italia contemporanea. Esplorando, inoltre, segni antichi e nuove manifestazioni di spiritualità che permeano la nostra cultura. Il documentario, poi, in onda su Rai 2 e in replica su RaiPlay, si propone di sfidare l’idea che il Sacro sia scomparso. Cercando, inoltre, di intercettare le sue forme in evoluzione.

Davide Rondoni e il viaggio nel Sacro – 21 dicembre 2023

Davide Rondoni, poi, autore di numerosi libri di poesie e saggistica, firma “Sacritalia” con l’intento di indagare sulle tracce del Sacro nel contesto contemporaneo. Contrariamente, inoltre, a chi ritiene che il Sacro sia un concetto del passato, Rondoni intraprende un viaggio in tutto il territorio italiano. Per, poi, catturare le nuove forme attraverso cui si manifesta questa dimensione profonda e misteriosa.

La variegata esplorazione del Sacro – 21 dicembre 2023

Il documentario, inoltre, abbraccia una vasta gamma di manifestazioni sacre presenti nella società italiana. Dalle danzatrici sibilline, figure misteriose che incarnano la connessione tra l’uomo e il divino, poi, ai disegni intrisi di spiritualità creati dall’artista Pazienza. Fino agli ex voto che emergono nel traffico caotico di Roma. “Sacritalia”, insomma, si propone di offrire uno sguardo articolato e multiforme sul Sacro.

Dalle danzatrici sibilline ai disegni di Pazienza – 21 dicembre 2023

Le danzatrici sibilline, simboli di antiche tradizioni spirituali, diventano protagoniste del racconto di Rondoni, evidenziando il legame tra il sacro e il corpo in movimento. I disegni di Pazienza, noto per il suo stile unico e provocatorio, offrono un’interpretazione artistica del Sacro, aggiungendo un tocco contemporaneo alla narrazione.

Gli Ex Voto nel traffico romano:

Attraverso le caotiche strade di Roma, il documentario esplora gli ex voto, testimonianze tangibili di fede e gratitudine. Rondoni ci guida tra le vie trafficate della capitale, rivelando come il Sacro si intrecci con la quotidianità, emergendo inaspettatamente tra le sfide della vita moderna.

Replica su RaiPlay:

Per coloro che non hanno potuto seguire il programma tv su Rai 2, “Sacritalia” è disponibile in replica su RaiPlay. Questa opzione offre la flessibilità di fruire del documentario in qualsiasi momento e luogo, consentendo agli spettatori di immergersi nelle profonde riflessioni di Rondoni sul Sacro quando è più comodo per loro.

Conclusioni:

“Sacritalia” rappresenta un’occasione imperdibile per esplorare il Sacro nelle sue molteplici manifestazioni, guidati dalla sensibilità e dalla visione di Davide Rondoni. Il documentario offre una prospettiva avvincente e stimolante sul rapporto tra spiritualità, tradizione e contemporaneità, sfidando l’idea che il Sacro sia un concetto del passato. Un viaggio intrigante che ci invita a scoprire e riconnetterci con le diverse espressioni del Sacro che permeano la nostra società.

