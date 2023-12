“Raiduo con Ale e Franz” puntata 18 dicembre 2023 (VIDEO)

17 Dicembre 2023

Il 18 dicembre 2023, Rai 2 ha regalato al suo pubblico una serata memorabile con la puntata di “Raiduo con Ale e Franz”. Questo evento unico nel suo genere, poi, ha celebrato i trent’anni di carriera dei due comici italiani più amati, immergendo gli spettatori in un viaggio attraverso il mondo del sorriso.

La replica di una puntata indimenticabile

La puntata ha fatto centro nel cuore degli spettatori, grazie, inoltre, a uno show comico straordinario, in cui Ale e Franz hanno dimostrato ancora una volta la loro maestria nell’arte di far ridere. La serata, poi, è arricchita dalla partecipazione di numerosi ospiti d’eccezione, pronti a varcare la soglia del mondo di Ale e Franz per condividere risate e “mischiare” i ruoli.

Gli ospiti della puntata del 18 dicembre 2023

Inoltre, tra gli illustri ospiti che hanno reso la serata ancora più speciale, spiccano nomi del calibro di Enzo Iachetti, Roberta Morise, Francesco Gabbani, Claudio “Greg” Gregori, Francesca Chillemi. E, poi, Francesco Pannofino, Maurizio Casagrande, Checco della band “Modà”, Francesca Fialdini, Max Tortora, Saverio Raimondo e Marco Masini. Insomma, un vero e proprio dream team dell’umorismo che ha contribuito a rendere la serata indimenticabile.

La ‘house band’ di Paolo Jannacci

A guidare il ritmo della serata, poi, una house band di grande rilievo, capitanata da Paolo Jannacci, ha creato un’atmosfera unica e “laterale”. Legando, dunque, in modo impeccabile i vari momenti comici. La musicalità e l’energia della band, inoltre, hanno aggiunto un tocco speciale a uno spettacolo già straordinario.

Dove vedere la replica della puntata

La puntata del 18 dicembre 2023 di “Raiduo con Ale e Franz”, poi, è trasmessa su Rai 2 e successivamente resa disponibile su RaiPlay per coloro che non hanno potuto seguirne la diretta. La possibilità di rivedere lo spettacolo su RaiPlay, inoltre, permette al pubblico di godere ancora una volta delle esilaranti performance di Ale e Franz insieme ai loro ospiti.

La replica della puntata su RaiPlay, poi, ha rappresentato un’opportunità imperdibile per chiunque volesse rivivere i momenti esilaranti. E, inoltre, le performance indimenticabili di una serata che ha segnato un capitolo importante nella storia della comicità italiana.

Conclusioni e replica

La puntata speciale di “Raiduo con Ale e Franz” del 18 dicembre 2023, insomma, è un successo travolgente. Un mix perfetto, poi, di risate, comicità e ospiti eccezionali. Grazie a Rai 2 e RaiPlay, il pubblico ha potuto godere di un evento straordinario comodamente da casa propria. Confermando, inoltre, Ale e Franz come veri maestri del divertimento. Non perdete, quindi, l’occasione di rivivere questa serata spettacolare su RaiPlay e godere ancora una volta delle irresistibili risate offerte da Ale e Franz insieme ai loro ospiti.

