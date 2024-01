3 Gennaio 2024

Rai celebra i 100 anni di radio e i 70 anni di televisione con nuovi loghi

Un secolo di storia radiotelevisiva: l’importante traguardo della Rai

Il 3 gennaio 1954 segna l’inizio di un’era: la nascita della televisione firmata Rai. Settanta anni di trasmissioni televisive e un secolo di radiodiffusione, un traguardo significativo che la Tv di Stato ha deciso di celebrare con due nuovi loghi. Queste nuove immagini commemorative saranno presenti sugli schermi di tutti i programmi dedicati a questo anniversario, sottolineando l’importanza di questo lungo viaggio attraverso la storia radiotelevisiva italiana.

Due nuovi loghi per rappresentare l'evoluzione dei media

La Rai ha creato due nuovi loghi distinti per celebrare l’importante doppio anniversario. Queste immagini saranno utilizzate in maniera statica e dinamica, posizionate all’inizio e alla fine di tutti i programmi che affrontano il tema di questo anniversario epocale. Questa iniziativa avrà una durata di un anno, a partire dalla giornata odierna, e coinvolgerà la programmazione televisiva e radiofonica.

Una presenza costante per un anno intero

Nel corso dell’intero 2024, il logo celebrativo sarà visibile in modo prominente nella parte superiore dello schermo durante le trasmissioni, includendo la piattaforma Rainews24 e i canali digitali dell’intera filiera Rai. Questa presenza costante mira a mantenere viva l’attenzione sulla storia ricca e variegata della Rai, mettendo in risalto i successi e le sfide affrontate nel corso di settant’anni di programmazione televisiva e cento anni di radiodiffusione.

Celebrazione continua: un anno dopo il successo del 2023

Questo “doppio festeggiamento” segue da vicino il successo dell’anno precedente, dove la Rai ha dedicato un intero anno di iniziative e proposte legate al Centro di Produzione radio televisiva di Napoli. Quest’ultimo, giunto a 60 anni di attività, è stato il fulcro di una celebrazione intensa e significativa, dimostrando l’attenzione della Rai nel commemorare i momenti cruciali della sua storia.

Riflessione sulla storia radiotelevisiva italiana

L’introduzione di questi nuovi loghi commemora non solo la nascita della televisione italiana, ma riflette anche sull’evoluzione e l’impatto della radiodiffusione nel corso del secolo. Attraverso la grafica celebrativa, la Rai intende condividere con il pubblico il sentimento di orgoglio per i risultati raggiunti, ma anche riconoscere l’importanza di continuare a innovare e adattarsi alle sfide del mondo mediatico in evoluzione.

Messaggio di continuità e innovazione

La scelta di mantenere i loghi visibili durante l’intero anno dimostra l’impegno della Rai nel mantenere viva la consapevolezza di questi importanti anniversari. In un’epoca in cui i media stanno attraversando rapidi cambiamenti, la Rai si presenta come un punto di riferimento stabile e al passo con i tempi. La presenza costante del logo celebrativo è un segno di continuità nella missione della Rai di intrattenere, informare e connettere le generazioni attraverso le onde radio e gli schermi televisivi.

Un anno di celebrazioni e riflessioni

L’introduzione dei nuovi loghi segna l’inizio di un anno di celebrazioni e riflessioni sulla storia della radiotelevisione italiana. Attraverso la grafica e la presenza costante, la Rai invita il pubblico a partecipare a questo viaggio nel tempo, esplorando i momenti salienti e le trasformazioni che hanno caratterizzato la sua lunga e illustre storia. Mentre il pubblico si immerge in questo anniversario, la Rai si prepara a un futuro di innovazione e impegno, mantenendo salda la sua posizione di pilastro nella scena mediatica italiana.

