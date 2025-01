28 Gennaio 2025

“Radiosei” streaming – 28 gennaio 2025 (ASCOLTA)

Introduzione – “Radiosei” streaming – 28 gennaio 2025

Radiosei, la prima, unica, e grande radio per i tifosi della Lazio, rappresenta un progetto esclusivo e originale nato nel 2004. Fin dall’inizio, è diventata la voce dei tifosi biancocelesti, coprendo in modo completo tutti gli eventi agonistici del mondo Lazio.

Una Voce Attenta e Professionale – “Radiosei” streaming – 28 gennaio 2025

Radiosei è molto più di una semplice stazione radiofonica. È un punto di riferimento per tutti coloro che seguono con passione la squadra della capitale. La sua programmazione è incentrata sull’informazione sportiva biancoceleste, offrendo cronache, approfondimenti, e trasmissioni in diretta, il tutto con un’attenzione particolare ai temi sociali, economici, e culturali che riguardano la S.S. Lazio.

Il punto di riferimento per i tifosi della Lazio – “Radiosei” streaming – 28 gennaio 2025

La frequenza FM storica, 98.100 MHz, è il punto di riferimento per i tifosi della Lazio. Tuttavia, Radiosei è accessibile ovunque tramite il servizio di streaming online. Questo permette a un vasto pubblico, sia a Roma che fuori città, di godere della sua programmazione senza interruzioni.

Un’Emittente Vicina Ai Suoi Ascoltatori – “Radiosei” streaming – 28 gennaio 2025

Radiosei non è solo una fonte di informazioni e intrattenimento per i tifosi della Lazio, ma è anche una voce che racconta la passione, la fede e le emozioni di coloro che seguono la squadra. Con la partecipazione attiva degli ascoltatori, la stazione diventa un luogo di condivisione e coinvolgimento per tutta la comunità biancoceleste.

La Diffusione e La Direzione – “Radiosei” streaming – 28 gennaio 2025

Radiosei è un’opera dell’editore Franco Nicolanti, con sede a Roma in Via Tiburtina 719. Grazie alle sue regie mobili e allo studio mobile, la stazione può trasmettere i suoi programmi anche al di fuori della sede principale. Questo amplifica la sua portata e permette a un numero sempre maggiore di persone di accedervi.

Conclusione – “Radiosei” streaming – 28 gennaio 2025

Radiosei è molto più di una semplice stazione radiofonica. È diventata un punto di riferimento per i tifosi della Lazio, offrendo loro non solo informazioni e intrattenimento, ma anche un luogo in cui condividere la loro passione per la squadra del cuore. Grazie alla sua presenza su FM e in streaming, Radiosei continua a crescere, raggiungendo un pubblico sempre più vasto e trasmettendo la voce dei tifosi biancocelesti in tutto il mondo.

RADIOSEI DIRETTA STREAMING – 28 GENNAIO 2025 PER ASCOLTARE CLICCA QUI

