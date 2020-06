Vuoi guardare il video di “Quarto Grado Rete 4” puntata 19 giugno 2020?

“Quarto Grado Rete 4” puntata 19 giugno 2020 (VIDEO)

da mediasetplay.mediaset.it

“Quarto Grado Rete 4”, puntata 19 giugno 2020, è il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. La rubrica di approfondimento giornalistico su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca più recente. E di quella forse troppo in fretta dimenticata. Con immagini, interviste e documenti inediti. Attraverso un linguaggio semplice e immediato, propone al telespettatore un elemento in più di riflessione.

“QUARTO GRADO” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 19 GIUGNO 2020

