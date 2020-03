Vuoi guardare il video di “Quante Storie RaiPlay” puntata 19 marzo 2020?

“Quante storie RaiPlay” puntata 19 marzo 2020 (VIDEO)

da raiplay.it

Oggi, 19 marzo 2020, è andata in onda una puntata di “Quante storie RaiPlay”, il programma di storie, personaggi e temi. Con l’intento di approfondire alcuni aspetti della complessità che ci circonda. Dall’arte alla letteratura, dalla musica alla storia recente. Dalla filosofia alla politica, Giorgio Zanchini e i suoi ospiti offrono spunti di riflessione. Per comprendere le mille facce di un Paese meraviglioso e contraddittorio. Un’Italia che, come il resto del mondo, sta rapidamente cambiando.

(PRIMA PARTE)”QUANTE STORIE” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 19 MARZO 2020

(SECONDA PARTE)”QUANTE STORIE” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 19 MARZO 2020

