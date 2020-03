Quali documentari guardare su Disney+

Quali documentari guardare su Disney+

Lorenzo Delli per smartworld.it

Il 24 marzo 2020 ha fatto il suo debutto in Italia Disney+, il servizio di streaming on demand di casa Disney a cui potete iscrivervi seguendo questo link. Sempre da oggi potete quindi usufruire della settimana gratuita di prova o decidere se abbonarvi pagando la retta mensile, pari a 6,99€. O quella annuale che vi permette di risparmiare due mensilità con una spesa pari a 69,99€. In questo articolo ci dedichiamo ai documentari disponibili in catalogo. Quali documentari guardare su Disney+? Per rispondere alla domanda suddividiamo il tutto in due filoni principali: le docu-serie o reality, quei contenuti quindi suddivisi in più puntate o stagioni, e i documentari di stampo classico. Eccovi due elenchi di alcuni dei principali contenuti che troverete su Disney Plus.

Docu-serie

Bear Grylls – La legge del più forte – La leggenda, Bear Grylls, in una serie National Geographic incentrata sugli ambienti più estremi al mondo e sulle tecniche di sopravvivenza degli animali che li abitano.

Cosa ti dice il cervello? – Un documentario National Geographic incentrato… sul cervello, l’organo che è fatto per dare un senso a ciò che vediamo, odoriamo, ascoltiamo, assaggiamo e tocchiamo. Ma possiamo davvero fidarci di lui?

Disney’s Fairy Tale Weddings – Matrimoni e fidanzamenti da favola che accadono proprio nei parchi a tema Disney: questa docu-serie/reality ce li mostra da vicino.

Gordon Ramsay – Fuori menù – Il celebre chef in missione per immergersi in nuove culture, ovviamente esplorandone piatti e sapori.

Le Domeniche – L’artista fai-da-te Amber Kemp-Gerstel condivide la sua passione con delle giovani famiglie. Ogni episodio è incentrato su una diversa produzione Disney.

Il Mondo Mai Visto – Una docu-serie originale che ci porta dietro le quinte di The Walt Disney Company. Pronti a vedere i parchi a tema e tutti i luoghi dove nasce la magia da una prospettiva tutta nuova?

Il Mondo secondo Jeff Goldblum – Vi ricordate di Jeff Goldblum, vero? Alcuni suoi film potrebbero farvi suonare un campanello: La Mosca, Jurassic Park, Il Regno Perduto, Independence Day. In ogni caso Jeff Goldblum è un personaggio alquanto particolare anche nella vita… reale! In questa docu-serie, Jeff si lancia alla scoperta dei segreti che si nascondono dietro le cose più elementari: i jeans, il gelato, i gioielli.

Marvel’s Hero Project – Una docu-serie in 20 episodi che ci mostra da vicino dei piccoli ma grandi supereroi, non dei fumetti o dei film, ma della vita di tutti i giorni. Bambini che ispirano le loro comunità, tanto da meritarsi l’attenzione di Marvel e, in futuro, anche un fumetto a loro dedicato

Oceani – I segreti degli abissi – Un documentario National Geographic piuttosto recente che con l’ausilio di dati scientifici, creazioni digitali e rivelamenti veri e propri, ci mostra relitti, tesori e città sommerse nei laghi e negli oceani di tutto il mondo

One Strange Rock: Pianeta Terra – Will Smith è il volto di questa docu-serie che ci accompagna in un viaggio epico per scoprire le meravigliose coincidenze che hanno portato alla formazione della Terra e della vita.

Piccoli Cani Guida Crescono – La serie segue un gruppo di cuccioli di cane dal momento della loro nascita fino alla fine del loro addestramento. Sono infatti destinati a diventare cani guida, ovvero inseparabili compagni di vita dei non vedenti che li adotteranno. L’addestramento però è duro e non tutti i cani riescono a “prendere l’abilitazione”.

Pixar tra la gente – Una serie live-action che porta personaggi e momenti iconici Pixar nel mondo reale, è girato a New York.

Russia – Terra Selvaggia – Un documentario National Geographic che ci porta in uno degli habitat più particolari della terra, la Russia, caratterizzata da tundre, cime innevate, praterie, vulcani, foreste e laghi. Una incredibile varietà di animali la popola.

Supercar – Macchie da sogno – Una squadra di meccanici specializzati realizzano alcune delle più impressionanti supercar mai viste.

The Imagineering Story – Il passato, il presente e il futuro della Disney esplorato in compagnia di un filmmaker Disney che viene da una famiglia con una tradizione incredibile. Il nonno era un animatore Disney, il padre faceva invece parte del team creativo.

The Incredibile Dr. Pol – Ben 16 stagioni di una docu-serie/reality che segue da vicino il mitico Dr. Pol, e la sua clinica veterinaria dove capita di tutto: alpaca, renne, cavalli e quant’altro. Ah, c’è anche un documentario di 43 minuti in stile dietro le quinte.

Documentari

Apollo: Missions to the Moon – Documentario National Geographic che, come suggerisce il titolo, è incentrato sulla missione spaziale più importante di sempre

Atlantis Rising – James Cameron e Simcha Jacobovici in un’avventura alla ricerca della perduta città di Atlantide. I due utilizzeranno gli scritti di Platone come “mappa virtuale del tesoro”.

Bears – Un documentario prodotto da Disneynature incentrato sugli orsi. il tutto è filmato sulle montagne costiere dell’Alaska.

Breaking2 – Amanti della corsa? Questo documentario nato dalla collaborazione tra National Geographic e Nike segue 3 degli atleti più forti al mondo il cui obiettivo è quello di infrangere il limite della maratona in 2 ore.

Diana: le verità nascoste – Utilizzando delle videocassette registrate quando era ancora in vita, Diana ci racconta la storia della sua vita.

Free Solo – Sfida Estrema – Un documentario che segue da vicino Alex Honnold nel suo tentativo di scalare in solitario la parete di El Capitan senza corde o attrezzature di sicurezza.

Grand Canyon – Viaggio Estremo – Due giornalisti attraversano tutto il Gran Canyon (750 miglia) a piedi.

Okvango – L’ultimo paradiso – Un biologo della conservazione, un giovane scienziato e un locale esplorano il delta dell’Okvango, una delle poche riserve selvagge rimaste al mondo.

Jane – Jane Goodall, una scienziata le cui ricerche sugli scimpanzé ha rivoluzionato la nostra conoscenza del mondo naturale, vista da vicino grazie ad una serie di filmati d’archivio del National Geographic.

Il gigante fragile – La balena blu – Un documentario National Geographic incentrato su una missione scientifica rivoluzionaria: trovare ed identificare alcune balene blu della California, seguendole da vicino lungo la loro migrazione.

Punto di non ritorno – Leonardo DiCaprio discute con alcune delle più importanti personalità di varie nazioni sul cambiamento climatico che sta colpendo la Terra.

