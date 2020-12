Vuoi guardare il video di “Puck Massimiliano Bruno Rai 2”?

“Puck Massimiliano Bruno Rai 2” (VIDEO)

da raiplay.it

“Puck Massimiliano Bruno Rai 2” è un evento speciale curato dal noto regista, autore, sceneggiatore e attore. L’obiettivo, poi, è portare in televisione uno spettacolo che mescola registri diversi, con artisti noti e giovani emergenti. In un periodo, inoltre, nel quale, a causa dell’emergenza sanitaria da coronavirus, i cinema, i teatri e gli altri luoghi di cultura sono chiusi. Comunque, è un evento speciale curato dal noto regista, autore, sceneggiatore e attore.

