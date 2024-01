16 Gennaio 2024

Primarie USA 2024: Trump stravince in Iowa ma lo sconfitto DeSantis denuncia “interferenze dei media”

da corriere.it

In un tempo record di soli trentuno minuti dall’inizio dei caucus negli Iowa, l’Associated Press ha proclamato la vittoria di Donald Trump. Sebbene la notizia fosse ampiamente prevista, la velocità dell’annuncio è stata senza precedenti. Solo otto dei 1.657 distretti avevano riportato i risultati, mentre gli altri erano ancora in fase di votazione. Trump ha superato ogni aspettativa, ottenendo il 51% dei voti, in leggero aumento rispetto al poco meno del 50% previsto dall’ultima Iowa Poll. Il governatore della Florida, Ron DeSantis, è al secondo posto con il 21,2%, seguito dall’ex ambasciatrice all’Onu Nikki Haley con il 19,1% (dati con il 98,79% dei voti contati).

L’annuncio tempestivo della vittoria ha scatenato la dura reazione di DeSantis, il quale ha denunciato le “interferenze dei media” e ha accusato la stampa di favorire Trump. Tuttavia, con il consolidamento di DeSantis al secondo posto, seppur distante da Trump, l’atmosfera durante il suo evento celebrativo allo Sheraton di Des Moines è migliorata.

La campagna atipica di Trump

Trump ha ottenuto questo trionfo conducendo una campagna atipica per gli Iowa. Ha evitato strette di mano e dibattiti, distinguendosi per una strategia basata sull’uso massiccio dei dati sugli elettori raccolti nelle elezioni del 2016 e 2020. La sua organizzazione ha contattato coloro che lo hanno sostenuto in passato ma non avevano partecipato ai caucus, nominandoli “capitani dei caucus” e coinvolgendoli attivamente nella campagna.

Primarie USA 2024: Trump stravince in Iowa ma lo sconfitto DeSantis denuncia “interferenze dei media” – Risultati e delusione per gli altri candidati

Nel complesso, il risultato è deludente per l’ex governatrice del South Carolina, Nikki Haley, che non ha raggiunto neanche il 20%, nonostante le ottimistiche previsioni nei sondaggi e la copertura mediatica. I risultati dell’Iowa, tuttavia, potrebbero dare nuovo slancio a DeSantis, anche se né lui né Haley sembrano avere i numeri per competere seriamente per la nomination.

Demografia e priorità dei votanti

Trump ha conquistato voti in quasi tutti i gruppi demografici, con una forte presenza tra gli elettori senza diploma universitario e un terzo delle preferenze anche tra coloro che hanno fatto il college. Sorprendentemente, ha ottenuto il 53% dei voti tra le donne. Secondo un exit poll del Washington Post, le principali priorità dei partecipanti ai caucus erano l’immigrazione e l’economia.

Il discorso della vittoria e le prospettive future

Nel suo discorso della vittoria, Trump ha esortato i repubblicani a unirsi per la sua nomination, delineando la sua priorità di “sigillare il confine” e promettendo “deportazioni” senza precedenti dai tempi di Eisenhower. Ha anche congratulato DeSantis e Haley per i loro risultati, delineando un’atmosfera di vittoria e proclamandosi vincitore della nomination repubblicana. Mentre la campagna si sposterà verso le prossime primarie, Trump cerca di consolidare rapidamente il suo sostegno e continuare a costruire slancio nella corsa presidenziale.

