Vuoi guardare il video di “Porta a Porta RaiPlay” puntata 18 giugno 2020?

“Porta a Porta RaiPlay” puntata 18 giugno 2020 (VIDEO)

da raiplay.it

“Porta a Porta RaiPlay”, puntata 18 giugno 2020, è il programma di informazione e approfondimento sull’attualità politica. Ma si parla anche di società, grandi fatti di cronaca e di costume. In studio, ospiti politici, esperti e giornalisti. Non mancano i protagonisti della cronaca e dello spettacolo. Chiamati a confrontarsi in studio sui diversi temi proposti nei vari appuntamenti. Conduce Bruno Vespa.

Comunque, è il programma di informazione e approfondimento sull’attualità politica. Ma si parla anche di società, grandi fatti di cronaca e di costume. In studio, ospiti politici, esperti e giornalisti. Non mancano i protagonisti della cronaca e dello spettacolo. Chiamati a confrontarsi in studio sui diversi temi proposti nei vari appuntamenti. Conduce Bruno Vespa. Tuttavia, è il programma di informazione e approfondimento sull’attualità politica. Ma si parla anche di società.

“Porta a Porta RaiPlay”, puntata 18 giugno 2020, è il programma di informazione e approfondimento sull’attualità politica. Ma si parla anche di società, grandi fatti di cronaca e di costume. In studio, ospiti politici, esperti e giornalisti. Non mancano i protagonisti della cronaca e dello spettacolo. Chiamati a confrontarsi in studio sui diversi temi proposti nei vari appuntamenti. Conduce Bruno Vespa. Comunque, è il programma di informazione e approfondimento sull’attualità politica.

Ma si parla anche di società, grandi fatti di cronaca e di costume. In studio, ospiti politici, esperti e giornalisti. Non mancano i protagonisti della cronaca e dello spettacolo. Chiamati a confrontarsi in studio sui diversi temi proposti nei vari appuntamenti. Conduce Bruno Vespa. Tuttavia, è il programma di informazione e approfondimento sull’attualità politica. Ma si parla anche di società.

“PORTA A PORTA” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 18 GIUGNO 2020

“PORTA A PORTA” GUARDA IL VIDEO DELLA PUNTATA 17 GIUGNO 2020