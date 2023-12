19 Dicembre 2023

Vuoi guardare il video di “People from Cecchetto” RaiPlay 20 dicembre 2023?

“People from Cecchetto” RaiPlay 20 dicembre 2023 (VIDEO)

da raiplay.it

Introduzione:

La storia dello spettacolo italiano è costellata da figure visionarie e carismatiche, e tra queste spicca Claudio Cecchetto, talent scout eclettico che ha segnato un’era nel mondo dell’intrattenimento. Il 20 dicembre 2023, poi, RaiPlay dedica una puntata speciale di “People from Cecchetto” su Rai 1. Un tributo, inoltre, coinvolgente che celebra la straordinaria carriera di questo personaggio leggendario. L’evento, poi, disponibile anche in replica su RaiPlay, si propone di esplorare il lascito di Cecchetto. Attraverso, inoltre, testimonianze dirette di artisti che devono a lui il loro ingresso nel mondo dello spettacolo.

La visione di Claudio Cecchetto – 20 dicembre 2023

Claudio Cecchetto, poi, con la sua intuizione e perseveranza, è stato uno dei talent scout più importanti dello spettacolo italiano. L’elenco di nomi che, inoltre, hanno iniziato la loro carriera sotto la sua ala è impressionante e rappresenta un vero e proprio chiostro d’onore dello showbiz italiano. Da Gerry Scotti, poi, a Fiorello, da Amadeus a Jovanotti, da Max Pezzali a Fabio Volo, la lista continua. Segnando, inoltre, indelebilmente la storia dell’intrattenimento nazionale.

Il collage di ricordi, racconti ed aneddoti – 20 dicembre 2023

“People from Cecchetto”, poi, non è solo un programma celebrativo, ma un’immersione nel cuore pulsante della carriera di Claudio Cecchetto. Attraverso un collage di ricordi, racconti ed aneddoti, gli spettatori avranno l’opportunità di rivivere i momenti chiave della sua carriera. E comprendere meglio la sua personalità eclettica. Le testimonianze dirette degli artisti che ha scoperto e lanciato saranno il filo conduttore di questa esperienza, trasportando il pubblico in un viaggio avvincente attraverso il tempo.

L’intervista inedita a Claudio Cecchetto:

La serata include anche un momento esclusivo: un’intervista inedita con lo stesso Claudio Cecchetto. Sarà l’occasione per il talent scout di raccontare la sua storia in prima persona, di condividere riflessioni sul suo percorso e di svelare aspetti finora sconosciuti della sua vita professionale e personale. Questo segmento aggiunge un tocco di intimità al tributo, permettendo agli spettatori di entrare nell’universo di Cecchetto attraverso le sue stesse parole.

La replica su RaiPlay – 20 dicembre 2023

Per chiunque abbia perso l’appuntamento in prima serata su Rai 1, “People from Cecchetto” sarà disponibile in replica su RaiPlay. Questa opzione rende il programma accessibile in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. Offrendo la flessibilità di rivivere o scoprire per la prima volta il patrimonio di Claudio Cecchetto.

Conclusioni:

La serata del 20 dicembre 2023 di “People from Cecchetto” su RaiPlay è un omaggio sentito a un’icona dello spettacolo italiano. Attraverso le testimonianze degli artisti che sono stati plasmati dalla sua guida, il programma offre uno sguardo unico sulla carriera di Claudio Cecchetto, evidenziando il suo impatto duraturo sull’industria dell’intrattenimento. Una testimonianza di riconoscenza e ammirazione per un uomo che ha contribuito a scrivere la storia del nostro spettacolo.

“PEOPLE FROM CECCHETTO” RAIPLAY 20 DICEMBRE 2023 GUARDA IL VIDEO

“RAI 2 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

Guarda i canali tv in streaming

“RAI 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RAI 3 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“RETE 4 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO

“CANALE 5 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“ITALIA 1 DIRETTA STREAMING” GUARDA IL VIDEO

“LA7 STREAMING DIRETTA” GUARDA IL VIDEO