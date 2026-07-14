14 Luglio 2026

Partita del Cuore 2026, chi ha vinto: risultato e protagonisti della serata

Partita del Cuore 2026, chi ha vinto: risultato e protagonisti della serata

La Partita del Cuore 2026 ha riportato allo stadio Gran Sasso d’Italia “Italo Acconcia” dell’Aquila una delle manifestazioni benefiche più tradizionali dello spettacolo italiano. La trentacinquesima edizione, poi, ha visto affrontarsi la Nazionale Cantanti e la Nazionale della Politica, davanti a un pubblico numeroso e partecipe. Al termine degli 80 minuti di gioco, la Nazionale Cantanti ha superato gli avversari con il risultato di 9-4. Dopo la conclusione della partita, la Nazionale della Politica ha chiesto di proseguire con una serie di calci di rigore, vinta grazie al tiro realizzato da Roberto Mancini. La serata, dunque, ha unito calcio, musica e raccolta fondi, mantenendo centrale la finalità solidale dell’iniziativa.

Partita del Cuore 2026, chi ha vinto

La Nazionale Cantanti ha conquistato la partita disputata durante gli 80 minuti regolamentari. Il risultato finale ha premiato gli artisti con un netto 9-4 sulla Nazionale della Politica. La successiva serie di rigori ha invece regalato una soddisfazione alla formazione avversaria. Il tiro decisivo è stato, poi, realizzato da Roberto Mancini, allenatore della squadra dei politici. La serata ha quindi offerto due momenti distinti: la vittoria della Nazionale Cantanti nella gara e il successo della Nazionale della Politica nella successiva appendice dal dischetto.

La sfida tra cantanti e politici all’Aquila

La Partita del Cuore si è disputata allo stadio Gran Sasso d’Italia “Italo Acconcia” dell’Aquila. La città abruzzese ha ospitato la manifestazione nell’anno del riconoscimento come Capitale italiana della Cultura 2026. In campo sono scese due formazioni composte da cantanti, rappresentanti politici, giornalisti e volti dello spettacolo. La Nazionale Cantanti, insomma, era capitanata da Sal Da Vinci, mentre Roberto Mancini guidava la Nazionale della Politica. Il pubblico ha seguito una partita caratterizzata da numerose reti, continui cambi di fronte e diversi momenti di spettacolo.

I protagonisti della Nazionale Cantanti

La Nazionale Cantanti ha schierato diversi artisti molto conosciuti dal pubblico italiano. Tra i protagonisti annunciati figuravano Sal Da Vinci, Il Tre, Tony Pitony, Rocco Hunt, Eddie Brock e Nicolò Filippucci. La squadra ha mostrato maggiore efficacia durante l’incontro, riuscendo a costruire un vantaggio ampio sulla formazione avversaria. La presenza di artisti appartenenti a generazioni e generi musicali differenti ha contribuito a rendere la partita particolarmente seguita anche fuori dal campo.

Roberto Mancini alla guida della Nazionale della Politica

La Nazionale della Politica ha affidato la guida tecnica a Roberto Mancini. L’ex commissario tecnico della Nazionale italiana è diventato uno dei protagonisti principali della serata. Tra i partecipanti della squadra figuravano Ignazio La Russa, Matteo Renzi, Francesco Boccia, Alessandro Cattaneo, Giorgio Mulè, Laura Ravetto, Licia Ronzulli, Anna Ascani, Luigi D’Eramo e Alessandro Morelli. La formazione comprendeva anche giornalisti e personaggi televisivi. Nel finale, Mancini ha realizzato il rigore che ha consegnato alla propria squadra il successo nella serie dal dischetto.

Gli ospiti musicali della serata

La Partita del Cuore 2026 non ha proposto soltanto calcio. Nel corso della manifestazione sono intervenuti diversi artisti, accompagnando i momenti principali dell’evento. Tra gli ospiti musicali annunciati figuravano Al Bano, Spagna, Arisa, Mr. Rain e Francesca Michielin. Le esibizioni hanno mantenuto vivo il legame storico tra la manifestazione, la musica italiana e il mondo dello spettacolo.

Eleonora Daniele conduce la Partita del Cuore

La conduzione della trentacinquesima edizione è stata affidata a Eleonora Daniele. Marco Franzelli ha curato la telecronaca, affiancato da Gabriele Corsi e Andrea Perroni. La regia è stata firmata da Flavia Unfer. Rai ha trasmesso l’appuntamento in diretta su Rai 1 e anche attraverso RaiPlay. La formula televisiva ha alternato il racconto sportivo, gli interventi degli ospiti e i momenti dedicati alla solidarietà.

La finalità benefica dell’evento

La Partita del Cuore 2026 ha sostenuto la popolazione venezuelana colpita dal terremoto. La raccolta fondi ha coinvolto Croce Rossa Italiana, UNICEF e UNHCR. L’iniziativa ha trasformato ancora una volta il calcio in uno strumento di sostegno concreto. La manifestazione ha richiamato l’attenzione del pubblico sulle conseguenze dell’emergenza umanitaria. La finalità solidale è rimasta il vero centro della serata, oltre il risultato maturato sul campo.

Dove vedere la replica della Partita del Cuore 2026

La Partita del Cuore 2026 è andata in onda su Rai 1 lunedì 13 luglio. La pagina ufficiale di RaiPlay ospita l’appuntamento della trentacinquesima edizione. Il programma dispone inoltre di una sezione dedicata nel catalogo della piattaforma Rai. Qui gli utenti possono cercare la partita e gli eventuali contenuti collegati all’evento. RaiPlay permette quindi di recuperare lo spettacolo attraverso sito, applicazione e dispositivi compatibili.

La Partita del Cuore conserva la propria tradizione

La trentacinquesima edizione ha confermato la forza di una formula nata dall’incontro tra sport, musica e solidarietà. La Nazionale Cantanti ha conquistato la partita con il risultato di 9-4. La Nazionale della Politica ha risposto aggiudicandosi la successiva serie di rigori. L’evento ha riportato insieme cantanti, politici, giornalisti e personaggi televisivi, mantenendo intatto lo spirito tradizionale della manifestazione. La Partita del Cuore continua così a rappresentare uno degli appuntamenti benefici più riconoscibili della televisione italiana.

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