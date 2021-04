Paolo Fox oroscopo 8 aprile 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 8 aprile 2021

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Giornata importante! Secondo me questa e’ una settimana di grande rivincita, di grande forza, con un picco massimo attorno al giorno 9. Quindi sono giornate in cui puoi finalmente fare delle scelte, in cui puoi anche toglierti un ‘sassolino dalla scarpa’ e portare avanti nuove idee.

Toro (21 aprile – 20 maggio): A volte sei costretto a fare un passo indietro, perche’ tu sei una persona molto sincera e oltretutto pensi che le persone sono tutte uguali: non stai a guardare se ti conviene frequentare una persona anziche’ un’altra perche’ ti puo’ essere utile oppure perche’ puo’ essere piacevole. A te piace essere amico di tutti!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Questa e’ una buona situazione astrologica: abbiamo Giove, Luna, Mercurio, Sole e Venere molto attivi, Saturno in posizione stabile! E’ vero che molti di voi desiderano andare lontano, purtroppo abbiamo problematiche da questo punto di vista, pero’ la fantasia non si puo’ arrestare!

Paolo Fox oroscopo 8 aprile 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Come ho spiegato qualche giorno fa, ti trovi in una condizione particolare perche’ non c’e’ ancora nulla di nuovo ma neanche nulla di sbagliato! Forse hai un contratto a termine ed entro maggio devi cercare di fartelo rinnovare? Insomma, tutto e’ in progressione ma tutto scorre via in maniera cosi lenta da far pensare che tu sia in uno stato di attesa piu’ che di frustrazione. Certo, con queste stelle non e’ il caso di fare passi falsi soprattutto in amore!

Leone (23 luglio – 23 agosto): In questi giorni puoi cercare di risolvere problemi ma in maniera molto serena perche’ pare che tutto sia un po’ contrario, tutto sia un po’ agitato. Questa giornata e’ comunque interessante, voglio darti ‘quattro stelle su cinque’ ma questa Luna in opposizione mi dice che hai il fisico un po’ debilitato, che magari e’ gia’ da Febbraio che stai cercando di vivere meglio.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Ti appresti a vivere un martedi interessante ma un po’ fiacco a livello fisico. E’ da qualche tempo che sto notando una certa tendenza a trascurare il fisico. Tu sei una persona che quando si mette in testa di completare un progetto si anima veramente, riesce a dare il massimo, ma cosi facendo rischi anche di esaurire le energie.

Paolo Fox oroscopo 8 aprile 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Questi sono giorni particolari perche’ da una parte abbiamo grandi stelle che proteggono, e continuo a pensare che questo sia un anno che prima o poi portera’ grandi eventi, dall’altra ci sono anche molte opposizioni. Quindi, tutto quello che stai facendo ora costa fatica

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Dovresti tenerti lontano dalle provocazioni che possono nascere ‘spontanee’, perche’ quando una persona non e’ chiara con te o quando in un rapporto non vedi un equilibrio, sei proprio tu a far precipitare le cose! In altre parole, a te non piacciono le persone che cercano a tutti i costi un compromesso, che cercano di fare andare avanti le cose anche se non vanno bene.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Questo e’ un momento di svolta, di recupero! Piano piano ci stiamo avvicinando ad una estate molto importante, ma io ritengo che gia’ questa primavera possa portare energie valide. Dunque, se hai iniziato un progetto o hai recuperato un programma nell’autunno dell’anno scorso, questa e’ una primavera che porta benessere.

Paolo Fox oroscopo 8 aprile 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Sei molto pensieroso per la famiglia, qui i casi sono due: o c’e’ un problema nella coppia oppure la coppia va bene ma ci sono problemi che attanagliano la coppia, come ad esempio la mancanza di soldi oppure, nel caso di situazioni particolari a livello familiare, una sorta di disputa continua a cui non si riesce a dare tregua.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): In questa giornata accogli la Luna nel tuo spazio, e questo non puo’ che aumentare una certa elettricita’ ‘positiva’, nel senso che in questo momento si possono vivere grandi esperienze. La Luna e’ in ottimo aspetto ai pianeti veloci a Giove, a Saturno

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Stai vivendo particolari tensioni e questo capita perche’, come ho spiegato in altri momenti, quando hai un problema non ti accontenti di rimanere in superficie ma vai a fondo. E andare cosi a fondo in amore significa stare male! Ma tu preferisci arrivare al massimo della del disagio, della sofferenza per poi liberarti di un peso

