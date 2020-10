Paolo Fox oroscopo 7 ottobre 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 7 ottobre 2020

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Queste sono giornate molto importanti che preludono ad un grande ritorno in scena! Ricordo che quasi tutti voi da quasi due anni state cercando di risalire la china, di ritrovare una vostra identita’. Ed ora, anche grazie a tagli netti e radicali, a cambiamenti epocali, e’ possibile tracciare una nuova strada nella propria esistenza.

Toro (21 aprile – 20 maggio): e’ un momento importante: non ho mai nascosto che la presenza di Giove e Saturno attivi fosse indizio di grandi possibilita’, di buona fortuna. Ora bisogna solo capire quanto hai voglia di fare, quanto hai voglia anche di rimetterti in gioco.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): E’ chiaro che di base c’e’ ancora qualche turbamento: ad esempio, nell’ambito del lavoro potresti anche non sapere bene cosa fare, o magari se fare altro. Anche chi ha avuto un buon successo si e’ trovato un po’ ‘contestato’.

Paolo Fox oroscopo 7 ottobre 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Sono giornate utili per i confronti ma resta sempre una certa ‘stanchezza’ nell’ambito del lavoro, dove i rapporti con alcune persone, capi o colleghi, si sono ossidati. Qualcuno sara’ costretto anche a cambiare, a trasferirsi, a pensare ad un lavoro meno gravoso o a cercare di limitare le spese.

Leone (23 luglio – 23 agosto): potrebbe anche arrivare una buona notizia, forse un lavoro part-time ma importante per chi ha fatto richiesta nel recente passato. La situazione astrologica e’ protetta, nel senso che le stelle sono valide, pero’ in questi giorni stai vivendo rallentamenti o stai chiudendo situazioni inutili.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Si apre un’altra settimana molto interessante, come d’altronde lo e’ stata quella appena passata. Quelli che hanno un’attivita’ in proprio o che si mettono in gioco, vivranno o hanno gia’ vissuto delle novita’. Settimana di grande forza anche per impegnarti in iniziative nuove.

Paolo Fox oroscopo 7 ottobre 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): e’ una settimana che parte con qualche piccolo dubbio, tu cerca di non stancarti troppo. In realta’ questo ‘colpo di coda’ di Giove e Saturno contrari potrebbe portare problemi economici o legali, in qualche caso ostacoli che andranno superati.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Noto una grande stanchezza in te. Ho spiegato che gli inizi di questo mese sono un po’ agitati, anche perche’ vieni da un lungo periodo che ti ha visto combattere sempre! E questo combattimento non e’ che sia del tutto finito. Non sai neanche se continuare o no un lavoro, o se hai delle responsabilita’ qualcuno mette costantemente in crisi le tue proposte.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Di certo non ti manca la voglia di fare, ma alcuni progetti sono ancora in divenire, colpa anche di alcune persone attorno a teche non collaborano. Tu vorresti sempre avere attorno persone positive e soprattutto piene di idee: quando hai in mente una cosa che gli altri automaticamente ‘smontano’, stai male.

Paolo Fox oroscopo 7 ottobre 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): visto che sei un segno si terra, avere certezze e’ sempre molto importante per te. E’ il motivo per cui non cambi troppo spesso lavoro, non cambi amore e hai sempre le stesse persone di riferimento. Questo puo’ essere bello, ma quando il lavoro non piace, quando l’amore non c’e’, bisogna cambiare.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Forse anche nell’ambito del lavoro qualcosa non va bene o ci sono dei ‘giochi’ che non hai capito. Soluzioni possibili dal 20 Dicembre, quando molte cose cambieranno nella tua vita. C’e’ qualche ritardo per quanto riguarda l’inizio di un nuovo progetto.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Tutti coloro che non hanno le idee chiare, anche in questo mese di Ottobre potrebbero avere qualche problema. Quindi, tutto quello che e’ inerente al lavoro e allo studio, va in secondo piano. Vorresti avere piu’ conferme ma non arrivano! E certi ricordi possono fare male!

