Paolo Fox oroscopo 6 ottobre 2020

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Devi mettere da parte qualche soldo: ti serviranno soprattutto per risolvere certe questioni legali, magari ci sono gia’ vertenze aperte. Il fatto che Giove sia dissonante puo’ portare alcuni di voi a dover parlare con un avvocato, con un commercialista.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Piu’ ci avviciniamo alla parte centrale di Ottobre e piu’ sarai soddisfatto, o quanto meno avrai meno tensioni: o perche’ ha scaricato un problema oppure perche’ finalmente ritrovi il giusto equilibrio.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): In amore non sei molto soddisfatto in questi giorni, e forse lo sarai per tutto il mese di Ottobre. Anche se accanto a te hai la persona migliore del mondo dovrai comunque stare attento alle polemiche che nascono per piccole cose.

Paolo Fox oroscopo 6 ottobre 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Devi dimenticare quello che e’ successo tra giovedi e venerdi e confidare su un autunno che potrebbe rivoluzionare tutta la tua vita! Purtroppo, non ci vedi ancora molto chiaro dal punto di vista lavorativo: tante cose sono state fatte ma tante risorse sono state perse.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Sono ormai piu’ di 24 ore che sembri ‘sul sentiero di guerra’ o comunque piuttosto irritabile, irascibile. Questo puo’ succedere o perche’ ci sono persone contro di te o perche’ anche tu non riesci a trovare un po’ di tranquillita’.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): E’ una giornata importante: mi auguro che tu abbia trovato un po’ di ‘assistenza’ da parte di queste stelle e soprattutto la voglia di investire in progetti e in questioni d’amore. Gli incontri sono positiva in una giornata che sembra piuttosto vivace, a tratti addirittura illuminante!

Paolo Fox oroscopo 6 ottobre 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Dopo una fase difficile vissuta tra giovedi e venerdi, in questa domenica ritrovi una buona energia. Certo, ci vorranno ancora un paio di mesi prima di ritrovare il giusto assetto. Chi ha ricominciato a lavorare lo ha fatto controvoglia oppure sa di non poter ottenere qualcosa in piu’.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Sono ormai 24 ore che ti senti piuttosto irruento e nervoso: i rapporti con Acquario e Leone potrebbero essere messi sotto pressione! Questo e’ un giorno un po’ stancante, un po’ nervoso, forse anche polemico. A volte le polemiche non nascono per motivi banali ma proprio per una forte insoddisfazione che bisogna cercare di tenere sotto controllo.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Hai una buona energia psicofisica! C’e’ da dire che tutto quello che si fa nel corso dei prossimi mesi sara’ utilissimo per il futuro. Quindi, inizia a programmare qualcosa di bello. Se hai iniziato da poco un progetto, un programma, partira’ basso ma si evolvera’ da fine Dicembre.

Paolo Fox oroscopo 6 ottobre 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Sei forte in una domenica che convince, che potrebbe anche regalare qualche soddisfazione. Tra sabato e domenica le relazioni si sono ‘sviluppate’ e tutti coloro che sono fermi devono chiedersi se per caso non c’e’ un blocco interiore

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): quando abbiamo buone stelle ma non facciamo nulla per migliorare, accade poco, mentre invece l’astrologia puo’ essere utile proprio per segnalare i momenti migliori, in cui si puo’ finalmente investire sul proprio futuro!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Ti trovo ancora un po’ stordito per tutto quello che e’ successo di recente! Dentro di te c’e’ una gran voglia di liberta’, una gran voglia di vivere situazioni nuove, pero’ devi accettare dei compromessi, purtroppo o per fortuna necessari perche’ coloro che si spingono oltre, che spendono troppo o cambiano un amore dopo anni, rischiano di pentirsene!

