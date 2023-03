Paolo Fox oroscopo 6 marzo 2023: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 6 marzo 2023

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Posso dire che questo è un cielo in grande crescita anche se è chiaro che molto dipende dall’età e dalle circostanze. Non saranno pochi i nati Ariete che entro la fine di aprile avranno delle buone soddisfazioni, ricordo che il transito di Giove continua a essere molto importante e Venere in questo momento si associa al buon transito di questo pianeta.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Ecco una stagione di grandi decisioni, spesso quando viviamo un anno importante (e il 2023 lo sarà come ho spiegato più volte) possono nascere delle contraddizioni. Ad esempio, in un anno valido posso decidere di eliminare quei rapporti che non fanno altro che determinare difficoltà, quindi in qualche modo questo è un cielo che predispone a novità e a delle chiusure.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Abbiamo un cielo particolare questa settimana, sembra che ci siano delle difficoltà o piccole preoccupazioni da superare. In queste ore la Luna transita nel segno ma dobbiamo ricordare che ci sono tensioni che riguardano il lavoro e non sono esclusi cambiamenti nei rapporti professionali e in certi progetti.

Paolo Fox oroscopo 6 marzo 2023: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Definirei questo periodo l’ultimo strappo prima di arrivare al traguardo, una meta ambita che già nei primi giorni di maggio soddisferà tante persone. Purtroppo o per fortuna marzo e aprile saranno mesi che prevedono tagli netti e ritardi, quindi tutti quelli che pensavano di riuscire a ottenere una risposta o una conferma di tipo lavorativo nel giro di poco tempo saranno costretti a pazientare.

Leone (23 luglio – 23 agosto): È una settimana interessante, abbiamo Giove e Venere in buon aspetto, questo rappresenta anche il desiderio di amare che può essere finalmente soddisfatto. Certo non bisogna puntare a mete impossibili, perché sappiamo che il Leone non si accontenta e punta persone particolari, quasi sempre che sfuggono di mano, d’altronde il leone cerca la preda!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): È un periodo di riflessione più che di azione, ma nessun problema, il tuo è un segno zodiacale che ama fermarsi a riflettere anche a lungo pur di non sbagliare. Posso immaginare che, però, non tutto sia così facile da gestire. Sia in questa che nella scorsa settimana eri tra gli ultimi nella classifica della settimana, esattamente al decimo posto.

Paolo Fox oroscopo 6 marzo 2023: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Ci sono forti contraddizioni in questo periodo, non posso escluderlo perché avere tanti pianeti in opposizione e comunque pianeti rilevanti come Giove «contro» potrebbe dare qualche fastidio. Per esempio, quelli che hanno ragione e che vogliono ottenere un riscatto, se si comportano in maniera sbagliata. O diventano esageratamente intolleranti o verbalmente aggressivi rischiano di passare dalla parte del torto, quindi questa è una settimana da vivere con prudenza.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Le forze non mancano e questa settimana aiuta il recupero, avremo un momento rilevante nei prossimi giorni. Cosa privilegiare? Certamente l’amore, in particolare modo se è già nato durante la prima parte del mese di febbraio, e poi non dimentichiamo che i prossimi giorni saranno decisivi per chi deve fare una scelta di lavoro o vuole portare avanti un progetto.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): È un bellissimo cielo che ti accompagna con settimane più o meno importanti fino alla fine di aprile, quindi la prima raccomandazione che devo fare è di non perdere di vista un obiettivo e un traguardo, un progetto che probabilmente tu hai già in mente e che diventerà ancora più importante nel corso delle prossime settimane.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): È arrivato un po’ di disagio, e chi ha ricevuto un premio o un incarico speciale ora si rende conto delle responsabilità e della fatica che comporta. In questi giorni c’è da organizzare il periodo migliore, sarà quello che va da maggio in poi. Tu sai che devi essere fedele ai tuoi principi e che non puoi tradire la necessità di vedere chiaro in tutte le cose che fai, quindi non scendi a compromessi!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Una condizione particolare, questa settimana abbiamo un ottimo cielo per quanto riguarda le acquisizioni; come ho spiegato in altre occasioni l’Acquario vuole vivere sempre novità, quindi se si trova a fare il solito lavoro vuole quantomeno renderlo più dinamico e cambiarlo.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Sei pronto a voltare pagina e a iniziare una nuova fase della tua esistenza, questo perché da marzo tanti equilibri cambieranno. A volte il destino può essere spietato e imporre un nuovo percorso di vita diverso da quello che avremmo immaginato. E quindi non escludo che non tutte le scelte che si faranno nei prossimi giorni saranno volute, alcune saranno determinate dal fato.

