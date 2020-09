Paolo Fox oroscopo 5 settembre 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 5 settembre 2020

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): In questa giornata ti trovo piu’ vigoroso: annuncio che venerdi e sabato avremo anche una Luna molto attiva, quindi da qui al fine settimana si potra’ parlare di tutto. Lo consiglio vivamente alle coppie che per vari motivi hanno vissuto un Agosto contrastato:

Toro (21 aprile – 20 maggio): In questi giorni vuoi chiarire qualcosa che non ti e’ chiaro! Dunque, in amore consiglio attenzione: non tutte le coppie saranno a rischio, ma estendendo il discorso si puo’ dire che specialmente la prossima domenica, anche nei rapporti di lavoro e nei rapporti interpersonali. A causa di una Venere dissonante sara’ necessario capire chi e’ dalla tua parte e chi no!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Sei ancora molto pensieroso: gia’ da martedi ti trovi a dover lottare contro polemiche e voci di corridoio! Ricordo che alla fine dell’anno ci sara’ un pianeta liberatore. Saturno analizzera’ un transito importante, quindi i nuovi progetti che non sono partiti bene e le nuove situazioni di lavoro, potranno assestarsi.

Paolo Fox oroscopo 5 settembre 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Devo dire ancora una volta che potresti avere buone intuizioni! Pero’ devo dire che in amore sara’ necessario essere un pochino piu’ morbidi nei giudizi. Spesso ti accorgi di amare quando soffri, quando senti la lontananza di una persona: e’ il tuo tema dominante!

Leone (23 luglio – 23 agosto): Da qui a domenica puoi rinverdire il tuo desiderio: le passioni tornano protagoniste! E tra l’altro, proprio da domenica avremo una Venere importante che avra’ un grande merito, quello di riportare fiducia nella tua vita.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Sei perplesso gia’ da martedi! Cosa accade? Probabilmente nel corso degli ultimi giorni ti sei tenuto troppe cose dentro! Quando non vuoi dire quello che pensi, quando sai di dover esprimere dei giudizi ma non vuoi entrare in polemica, ti chiudi!

Paolo Fox oroscopo 5 settembre 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Inizia un periodo particolare dal punto di vista amoroso ma possiamo dire che da domenica si recupera dal punto di vista lavorativo! Resta sempre da recuperare il tanto tempo perduto, non per colpa tua. Non tutto e’ chiaro!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Sei forte in questo giovedi che porta un certo vigore! Va ricordato che Venere da domenica non sara’ piu’ attiva: se fino ad ora hai tenuto sotto controllo i tuoi malcontenti, se in amore hai cercato di fare buon viso a cattivo gioco, cosi come in famiglia, adesso non ci riuscirai piu’.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Sei ancora molto stanco, molto provato. E’ come se in questi giorni tu cercassi risposte che non arrivano. E’ probabile che la prima parte dell’anno abbia portato un rallentamento non solo per gli eventi sociali che tutti conosciamo, ma anche perche’ hai vissuto con Venere contraria.

Paolo Fox oroscopo 5 settembre 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Approfitta di questo giovedi se vuoi mettere in chiaro certe cose, perche’ il fine settimana potrebbe essere un pochino piu’ irritante. E qui mi riferisco in particolare alle persone che non sono serene in amore: nei rapporti con Ariete, Cancro e Capricorno, tra venerdi e domenica potrebbe nascere qualche complicazione.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Devi fare un piano d’azione rigoroso: se non riuscirai a farlo rischierai di vivere ogni giorno nella piena confusione! Va ricordato (in anticipo) che Saturno entrera’ nel segno tra qualche mese, il pianeta della razionalizzazione! Tu stesso hai capito che cosi non si puo’ andare avanti e che devi cercare un nuovo stile di vita.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Continui la tua grande avanzata! Non posso dire che questo sia un periodo privo di tensioni, perche’ dal punto di vista amoroso e lavorativo ci sono talmente tante cose da affrontare e portare avanti che ogni tanto ti cadono le braccia; pero’ tu stesso ti stai stupendo della grande forza, della grande vitalita’ che hai!

PAOLO FOX OROSCOPO 4 SETTEMBRE 2020