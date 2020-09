Paolo Fox oroscopo 4 settembre 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 4 settembre 2020

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Stai maturando una grande forza interiore! Ed e’ proprio grazie a quest’energia che puoi iniziare a guardare al futuro in maniera piu’ serena. Poi sabato e domenica la Luna sara’ proprio nel tuo segno: possiamo dire che molto presto ci saranno delle novita’!

Toro (21 aprile – 20 maggio): Dopo un paio di giorni pesanti, in questa giornata ritrovi la voglia di fare! Tu sei sempre molto determinato, molto energico nelle tue scelte, ma forse in questo periodo dovresti essere un pochino piu’ accomodante, altrimenti in amore (specialmente da domenica prossima) si rischia qualche conflitto.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Sei sotto tono e forse anche molto stanco. Per queste 48 ore consiglio di non agitare troppo le acque, di non mettersi contro qualcuno e di non dire cose che non sono ‘reali’. C’e’ da recuperare molto in amore; da venerdi si potra’ fare di piu’!

Paolo Fox oroscopo 4 settembre 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): In queste 48 ore ti trovo molto ‘motivato’: sono due giornate forti che annunciano anche una bella ripresa dal punto di vista personale. Le storie nate nelle ultime quattro settimane vanno meglio, attenzione pero’ ai rapporti un po’ fragili che nascono con persone che non ti danno molta serenita’.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Dopo due giorni no ora stai decisamente meglio! Consiglio di puntare sulle giornate di venerdi e sabato, specie se devi fare un certo discorsetto a persone che aspettano una tua richiesta, una tua proposta.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Continui nel tuo percorso di grande chiarezza! In questo momento in cui tutti sono molto spaventati, magari perplessi per il futuro, tu hai una grande capacita’, una grande dote, la razionalita’! Riesci a fermare i concetti piu’ importanti e ad anticipare i tempi rispetto a tutto quello che desideri fare.

Paolo Fox oroscopo 4 settembre 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Nel mese di Agosto appena concluso ho detto spesso di trovarti smarrito, spaventato o comunque molto arrabbiato perche’ pensi di avere parecchi nemici o persone contro. Questo e’ un periodo in cui dal punto di vista fisico si puo’ recuperare, soprattutto da domenica, pero’ c’e’ da dire che ultimamente ti sei trovato nel mezzo della bufera e forse anche in maniera ingiusta.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Ti trovo fisicamente piu’ forte! Questo martedi e mercoledi sono due giornate baciate dalla Luna in buon aspetto e poi anche Venere dice che sei in una situazione di vantaggio! Ora sta a te decidere cosa fare di un amore: se una storia non funziona sei sempre tu ad avere le redini in mano.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Sei pieno di idee ma non ancora libero di fare tutto quello che desideri. Sono un pochino piu’ perplessi tutti quelli che hanno una famiglia o che comunque non possono prendere, andarsene e fare progetti troppo staccati dalla realta’.

Paolo Fox oroscopo 4 settembre 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): In questo martedi sei ben ispirato! Tutto quello che e’ accaduto negli ultimi mesi, anche se ci sono stati bruschi cambiamenti di lavoro o magari chiusure, alla fine sara’ valido perche’ tu vuoi fare solo le cose che ti piacciono e soprattutto che ti riescono!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Che in questi giorni tu abbia bisogno di novita’, di sensazioni positive, e’ sotto gli occhi di tutti! Tu dici che sono gli altri ad essere strani ma bisogna ricordare che negli ultimi mesi anche tu hai cambiato idea diverse volte.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Con questa Luna nel segno hai veramente delle intuizioni speciali che varrebbe la pena di sfruttare! Non sottovalutare il residuo aspetto di Venere favorevole che permette di recuperare un sentimento

