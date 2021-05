Paolo Fox oroscopo 5 maggio 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 5 maggio 2021

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Una nuova settimana che potrebbe essere davvero molto vantaggiosa! Ho ricordato piu’ volte che la prima cosa che devi fare in questo momento e’ rimetterti in forza perche’ in realta’ tutto quel che e’ capitato negli ultimi mesi, ma addirittura dal 2020, ha creato delle complicazioni fisiche.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Hai chiuso il mese di Aprile con qualche piccola soddisfazione, forse anche un piccolo premio, ma non sei ancora convinto di come stanno andando le cose nell’ambito del lavoro, perche’ soprattutto chi studia o comunque ha un progetto di tipo pratico, ultimamente si e’ sentito messo da parte oppure ha dovuto affrontare diverse difficolta’.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Puoi contare su due mesi importanti, Maggio e Giugno! E questo lo dico a ragion veduta perche’ tra poche ore avremo Mercurio nel segno e domenica arrivera’ una Venere molto favorevole!

Paolo Fox oroscopo 5 maggio 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Dal 13 di questo mese avrai una piccola sorpresa! Allora ricordiamo quali sono i prossimi punti di riferimento: dal 13 Maggio novita’, dal 31 Dicembre grandi occasioni! Quindi, questo e’ un Maggio importante perche’ inizia una sorta di revisione totale della tua vita che entro il prossimo anno ti portera’ a fare grandi cose, un’operazione di recupero rispetto ad un problema, ad un blocco che c’e’ stato l’anno scorso.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Per fortuna siamo usciti da un Aprile un po’ pesante per quanto riguarda i sentimenti! Non e’ detto che tutti abbiano vissuto una grande crisi, non e’ che tutti devono cercare un nuovo amore, pero’ sono molti quelli che hanno dovuto rimettere in discussione il proprio modo di amare. E a questo punto ci vuole solo un po’ di coraggio

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Se possibile, devi cercare di concludere affari, questioni di carattere pratico ed esami entro la prima parte di Maggio. Questo perche’ nella seconda parte del mese le trattative potrebbero andare un po’ al rallentatore. In generale la situazione sentimentale non e’ cosi interessante.

Paolo Fox oroscopo 5 maggio 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): In questo mese di Maggio conoscerai un primo indizio di fortuna o quantomeno un’occasione di riscatto rispetto al passato. Questo anche perche’ molti pianeti ‘scivoleranno’ in segni complici, poi molto presto (entro la meta’ di questo mese) Mercurio, Venere, Giove e Saturno saranno favorevoli!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Dovresti dimenticare la fine del mese di Aprile! Questo e’ un periodo confuso per tutti, stiamo tutti affrontando una situazione sociale pesante, ma devo dire che i segni d’acqua che hanno il potere di assorbire come una spugna le tensioni dall’esterno sono decisamente piu’ provati. Ecco perche’ Maggio e’ un mese che inizia in maniera ancora un po’ faticosa, lo rivela questa giornata di lunedi.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Devi vincere qualche ostacolo! Tu sei specialista nel ‘salto in alto’ e soprattutto nel saltare le situazioni difficili con una grande forza, con un grande ottimismo, pero’ attorno ai primi dieci giorni di Marzo e’ accaduto qualcosa che ti ha bloccato, che ti ha inflitto qualche difficolta’. E tu stai ancora cercando di risolvere questi problemi oppure devi semplicemente ritrovare un po’ di tranquillita’ interiore.

Paolo Fox oroscopo 5 maggio 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Devi costruire qualcosa di importante! Un mese fa eri davvero molto stanco, nervoso, sbigottito da certe situazioni, mentre adesso le cose sono piu’ chiare. In realta’ la maggioranza di voi sta cercando di fare solo le cose che ama. Evidentemente adesso devi fare una scelta tra uno stile di vita che magari e’ piu’ consono alla tua natura e una fatica di tipo lavorativo che non e’ sufficientemente ripagata.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Via via che passano i giorni ritroverai la voglia di fare! Ho piu’ volte spiegato, e lo ripeto, che il 2021 e’ un anno di rivoluzione per te: quindi, e’ probabile che ci sia una gran voglia di cambiare vita, in certi casi addirittura si pensa ad un trasferimento netto oppure ad un cambiamento che puo’ arrivare nella seconda parte dell’anno.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Per te e’ normale vivere profondi turbamenti e contrasti, perche’ come tutti i segni d’acqua anche tu assorbi emozioni dall’esterno. Non e’ detto che tu stia male per cose che riguardano la tua vita ma potresti stare male per eventi che accadono all’esterno della tua esistenza, per quello che sta capitando nel mondo.

