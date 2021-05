Paolo Fox oroscopo 4 maggio 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 4 maggio 2021

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Calma e sangue freddo, perche’ soprattutto se gia’ sabato hai visto cose che non vanno o che ci sono persone contro di te, in questa domenica e’ meglio evitare situazioni che possono determinare ancora piu’ caos nella tua vita! In realta’, quello che stai vivendo adesso e’ un momento di forte tensione, di forte disagio, creato piu’ che altro dalla volonta’ di risolvere problemi che da tempo stavi trascinando.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Puoi festeggiare un evento che magari gia’ da una settimana coinvolge. Hi voglia di fare cose nuove: e’ vero che ti senti piu’ tranquillo quando hai le idee chiare, pero’ sei stanco di fare tutto quello che non ami.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Hai la grande necessita’ di esprimere la tua creativita’, e questo vale anche per i sentimenti. C’e’ una buona novita’, lo dico in anticipo, perche’ quelli che vivono una storia interessante o che magari vogliono fare scoperte d’amore, nel mese di Maggio avranno un alleato perche’ Venere sara’ nel segno, ed ecco perche un’amicizia puo’ diventare qualcosa di piu’.

Paolo Fox oroscopo 4 maggio 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): E’ da venerdi sera che senti una certa oppressione di tipo psicologico. In realta’ questa non e’ una domenica difficile ma sembra che ci siano molti ostacoli. Ho spiegato che hai un modo di fare estremamente leale; sei una persona che spesso dice la verita’ ma questa verita’ puo’ dare fastidio!

Leone (23 luglio – 23 agosto): Stai vivendo una situazione un po’ particolare. E’ vero che possono arrivare proposte oppure ricevere soddisfazioni sulla base di un lavoro fatto negli ultimi due anni, e’ vero che si puo’ anche recuperare, ripartire, ma c’e’ una voragine da riempire! Per qualcuno parliamo di insoddisfazione, per altri addirittura potrebbero esserci dei problemi economici che negli ultimi tempi ti hanno costretto a rinunciare a qualcosa

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Continui ad avere un oroscopo importante e questo e’ decisamente bello per quelli che hanno un’attivita’ imprenditoriale, per quelli che vogliono ripartire. Sappiamo che usciamo da un periodo molto difficile, pero’ il tuo e’ tra i segni che puo’ ricucire uno strappo, riportare in equilibrio il proprio conto corrente o magari semplicemente cominciare a pensare a come iniziare un progetto di lungo raggio.

Paolo Fox oroscopo 4 maggio 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Questo e’ un periodo difficile per tutti, ricordiamo pero’ che alcuni segni come il tuo soffrono spesso di piccole ansie e tensioni. Ecco perche’ puo’ sembrare di aver fatto un passo avanti e due indietro! In effetti tra sabato e questa domenica hai dovuto affrontare (e stai ancora affrontando) dei problemi che pensavi fossero superati.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Sei in recupero grazie ad una Luna importante. In realta’ in questo periodo devi combattere anche contro molte opposizioni planetarie, quelle di Mercurio, Venere e Sole. Quindi, e’ vero che questa e’ una giornata migliore ma tu senti di essere sempre un po’ in ansia, hai delle preoccupazioni.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): In questo momento recuperi un po’ di energia. Tra l’altro, bisogna dire che quelli che per forza di cose hanno bloccato un’attivita’ o dall’anno scorso sono a caccia di qualcosa di importante, avranno un po’ di piu’ . Non abbiamo ancora un oroscopo molto intenso per i sentimenti e addirittura quelli che avevano iniziato una storia agli inizi di Aprile adesso ci stanno ripensando!

Paolo Fox oroscopo 4 maggio 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Tu hai una grande saggezza interiore determinata da un pianeta che governa il tuo segno, Saturno! Questa saggezza si rivela in giornate particolari come questa, i in cui e’ importante tenersi lontano da situazioni problematiche.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Questo sara’ un anno di grandi sviluppi per quelli che non hanno paura, per quelli che possono muoversi. In realta’ i lavoratori dipendenti, le persone che hanno un rapporto da molti anni, potrebbero essere piu’ in difficolta’ nel cambiare la propria vita, perche’ obbligate a seguire delle responsabilita’, dei percorsi gia’ assegnati. I giovani sono certamente piu’ reattivi, pero’ questa forte insoddisfazione ogni tanto si fara’ sentire.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Senti di dover fare i conti con la tua emotivita’, e non posso darti torto visto che gli avvenimenti accaduti negli ultimi giorni sono stati piuttosto pesanti! Forse c’e’ stato un allontanamento di una persona cara oppure sembra che questa persona sia lontana dalla tua vita. La realta’ dei fatti e’ che, per vari motivi, questo e’ un anno che cambia prospettive e costringe tutti voi ad assumersi nuove responsabilita’.

PAOLO FOX OROSCOPO 3 MAGGIO 2021