Paolo Fox oroscopo 3 maggio 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 3 maggio 2021

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Sai che ogni tanto parli troppo oppure riesci a creare incidenti diplomatici anche se non lo vorresti! In realta’ sabato e domenica sono due giornate che mettono in guardia da problemi che possono essere anche irrilevanti. Questo non e’ un oroscopo difficile, piu’ che altro sei molto affaticato perche’ devi risolvere problemi nati nel corso degli ultimi anni, ma ricordo spesso che i nodi sono arrivati al pettine e bisogna scioglierli!

Toro (21 aprile – 20 maggio): L’unico lato difficile di questo oroscopo, con Giove e Saturno complessi, e’ la forza fisica! Non sono pochi, infatti, quelli che gia’ da Febbraio sono stati male o magari hanno vissuto in maniera superficiale alcuni problemi, hanno sottovalutato certi sintomi.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Recuperi una bella dose di creativita’ che sara’ utile soprattutto tra fine Maggio e Giugno, ovvero piu’ o meno quando il Sole entrera’ nel tuo segno! Credo che in questo momento sia molto importante fare un progetto in vista della fine di Maggio e gli inizi di Giugno, proprio perche’ quello sara’ il periodo piu’ creativo. Intanto questo fine settimana non e’ cosi eccellente per i sentimenti pero’ puo’ rimettere in gioco le tue emozioni.

Paolo Fox oroscopo 3 maggio 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Probabilmente per dire cose che forse era meglio non dire o a causa del tuo atteggiamento troppo irruento, ti sei ritrovato contro qualcuno. Devo dire che a volte anche se hai ragione, o quasi, spesso si metti dalla parte del torto per come esponi le tue idee! Insomma, in questo non sei molto diplomatico.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Queste sono giornate in cui dal punto di vista sentimentale non ci sono grandi risorse, non sembra che ci siano grandi novita’. Per quanto riguarda il lavoro e’ molto importante mantenere cio’ che si possiede: 24 ore fa dicevo che nessuno ama essere di rimpiazzo a qualcun altro, pero’ viviamo tempi difficili e adesso bisogna anche accontentarsi dal punto di vista economico.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): E’ chiaro che l’oroscopo va indirizzato, le mie non sono indicazioni che ‘costringono’ a fare le cose: io ti dico solamente quali sono i giorni migliori per parlare, per fare presenti le tue idee, per fare presenti le tue emozioni. Credo che se c’e’ un amore ‘positivo’, in queste 48 ore si conferma!

Paolo Fox oroscopo 3 maggio 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Piccoli pensieri! Ogni tanto fai un passo indietro; questo perche’ nonostante questo sia un anno di grande entusiasmo, e presto di soluzioni, ci sono dei ripensamenti. Tra questo sabato e domenica potresti scontrarti con persone di famiglia che non la pensano come te, che ti mettono in imbarazzo, e questo potrebbe essere un problema!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): senti una gran voglia di riemergere ma anche la necessita’ di avvicinarti a persone positive; purtroppo, pero’, quando ti guardi attorno potresti essere circondato da persone che hanno bisogno di aiuto e questi non riescono a darti la carica di energia che vorresti. In altre parole, senti di dare piu’ di quello che ricevi

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): ‘ arrivato il momento di liberarsi di vecchi schemi preconcetti. Bisogna ricordare che il tuo e’ un segno libero (per natura) da ogni tipo di preclusione. In realta’ la liberta’ e’ stata mitigata, controllata per tutti, quindi anche tu devi fare buon viso a cattivo gioco, ma gia’ dalla prossima settimana arrivano buone occasioni, lo vedremo bene dal lunedi prossimo.

Paolo Fox oroscopo 3 maggio 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Va ricordato che in questo weekend la Luna si trova nel tuo segno, e questo aumenta la forza, il ragionamento, la capacita’ di superare i problemi e di essere piu’ comprensivi. Sappiamo molto bene che Aprile e’ iniziato in maniera pesante, in maniera molto difficile. e quindi ora e’ molto importante riconoscere eventuali difetti di un rapporto oppure i propri errori, anche se questo e’ un po’ piu’ difficile.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Sei in fermento! Questo mese di Maggio ormai in arrivo porta ancora qualche piccola complicazione: e’ come se sentissi di avere le mani legate, pero’ un progetto e’ sempre piu’ forte: se non ci sono limiti, se non ci sono troppe responsabilita’, se il tuo fare (a giudizio degli altri) anche troppo rivoluzionario puo’ essere in qualche modo ‘messo in gioco’, non fermarti! In questo periodo tutto sembra piu’ contrario perche’ non ti senti compreso e questo capita quando hai idee o comunque strategie di vita che sembrano lontane dagli altri

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Le persone che ti stanno attorno potrebbero pensare che tu sia lontano, distante; questa e’ una tua caratteristica, quando la realta’ non ti piace ti chiudi in un mondo tutto, che puo’ essere di tipo creativo, che puo’ essere legato alla fantasia, e quando ti trovi in quel mondo e’ molto difficile raggiungerti!

