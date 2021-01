Paolo Fox oroscopo 5 gennaio 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 5 gennaio 2021

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): In questa giornata puoi gia’ iniziare a fare buoni progetti in vista del futuro. Bisogna dire che avere Marte nel segno rappresenta un elemento di forza, avere Venere favorevole puo’ anche indicare il desiderio di mettersi in gioco in altri ambienti. Tutto quello che in questo periodo puoi fare per cambiare e’ importante! La tua immagine si rilancia: certo dipende da quello che hai fatto in passato, dalla tua eta’. Ma io credo che entro primavera arriveranno buone proposte!

Toro (21 aprile – 20 maggio): Dopo due giorni, forse anche un po’ stressanti, con fastidi fisici, mal di testa e rallentamenti, ora senti finalmente che torna una bella energia! Questa e’ una giornata che permette di gestire tutte le cose che fai con piu’ forza. Ricorda sempre che questo 2021 e’ un anno che deve metterti in guardia da cattivi affari e speculazioni sbagliate!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): In questa giornata ti trovo veramente agitato, come un leone in gabbia! Quindi, se sei chiuso in casa o se purtroppo non riesci a stare con il partner in maniera serena, c’e’ il rischio che scappi qualche parola di troppo! Non vedi l’ora che torni l’occasione giusta per farti sentire, per rimetterti in gioco. Posso dirti che il 2021 sara’ un anno di risorse importanti!

Paolo Fox oroscopo 5 gennaio 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Senti che e’ necessario abbandonare il passato a favore del nuovo. Quante volte hai detto a te stesso che sarebbe stato opportuno voltare pagina, forse finalmente ci sei riuscito! Una sofferenza che e’ stata gestita bene, un cambiamento radicale, porta sempre qualche momento di stanchezza. Ma ora sei una persona nuova! In questa giornata amore e relazioni sono favorite!

Leone (23 luglio – 23 agosto): Devi cercare di andare avanti nonostante tutti questi contraccolpi che arrivano di continuo! Non sai se fidarti o no di certe persone che magari sono ancora attorno a te. E’ necessario fare il punto della situazione, non sentirsi mai troppo sicuri delle proprie azioni e comunque garantirsi un futuro importante. Perche’ tra Gennaio e Febbraio molte cose potrebbero cambiare. Hai una gran voglia di persone vere attorno, di sensazioni reali, da vivere al meglio!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Il fatto che la Luna si trovi nel tuo segno e’ un elemento di forza e aiuta tutti a superare quello stallo, quel momento di lieve o grande difficolta’, dipende dal rapporto che si vive, che molti di voi hanno dovuto gestire in amore, in particolare nella seconda parte di Dicembre. La cosa che chiedo e’ di programmare qualcosa di buono sul lavoro, perche’ avremo un inizio di anno importante, di grandi cambiamenti!

Paolo Fox oroscopo 5 gennaio 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Sembra che in questi giorni tu debba veramente inventarti qualcosa di nuovo, reinventarsi, perche’ tutto quello che e’ stato legato al passato, fino a quando Saturno e’ stato contrario, va in qualche modo dimenticato o semplicemente rielaborato a favore di una novita’. Venere in aspetto buono regala emozioni importanti!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Dopo 48 ore piuttosto nervose puoi contare su questa giornata per vivere in maniera piu’ rilassata. C’e’ da dire che tutto quello che stai facendo in questi giorni e’ importante, ma ci sono dei soldi che devi ancora avere, una stanchezza maturata nel tempo che potrebbe averti distratto anche da quelle che sono le priorita’ della tua vita. Non ci dimentichiamo che il tuo e’ un segno che da’ molta importanza ai sentimenti, certo il lavoro conta, la ‘riuscita sociale’ conta, ma tu senza amore non stai bene: ecco perche’ devi recuperare qualcosa!

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Nonostante tu abbia una gran voglia di vivere il 2021 ‘al galoppo’, al momento non stai certo andando veloce, anzi potresti essere fermo ai box! Quindi, e’ una giornata che non dico lasci a desiderare ma che potrebbe essere gestita in maniera diversa da quanto previsto. Un po’ di nervosismo, un po’ di agitazione o magari semplicemente la sensazione di essere impossibilitati a fare tutto quello che si desidera!

Paolo Fox oroscopo 5 gennaio 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Con questa Luna in ottimo aspetto puoi gia’ pensare a quello che vorrai fare entro primavera. La cosa che dovrebbe averti fatto capire che di recente sei cresciuto, sei maturato, stai facendo cose nuove, e’ che dici no! Perche’ per troppo tempo, per quieto vivere, per evitare discussioni, hai fatto cose che non sentivi di fare. La grande crescita di questo 2021 e’ legata proprio al fatto che ora sei una persona consapevole di quello che vali e non vuoi sprecare un attimo della tua vita! Giornata buona per i sentimenti!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): In questa giornata puoi contare su stelle importanti! Non ci dimentichiamo che Giove e Saturno in transito nel tuo segno rappresentano un elemento di grande forza ma soprattutto spingono la tua indole rivoluzionaria, ti spingono a fare sempre di piu’, a metterti in gioco in altri ambienti, a cercare anche qualche trasgressione. In questo periodo tutto quello che e’ legato al passato non ti piace: infatti, ci sara’ chi vorra’ cambiare lavoro, perfezionarlo, dipende dall’eta’: i giovanissimi, non appena sara’ possibile, metteranno in conto l’idea di andare altrove!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): In questa giornata sei piuttosto polemico e comunque non mi sembra che tu abbia la giusta disponibilita’ nei confronti degli altri per stare bene. Quindi, queste sono 24 ore in cui senti il peso di qualche privazione, che senti la necessita’ di metterti in gioco con molta cautela, specie nelle relazioni che gia’ da meta’ Dicembre hanno vissuto alcune problematiche. Se sei arrabbiato con una persona che non ha soddisfatto alcuni tuoi desideri, forse questa e’ la giornata meno indicata per mettersi a discutere, per rivangare il passato o mostrarsi astiosi. Ce’ da dire che proprio sul piano sentimentale, le giornate di Gennaio inoltrato daranno risposte migliori rispetto ad inizio mese!

PAOLO FOX OROSCOPO 4 GENNAIO 2021