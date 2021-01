Oroscopo Branko 4 gennaio 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 4 gennaio 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Andrete dritti al sodo sulle faccende importanti e alcune opportunità, inaspettate ma positive, si presenteranno. È bene porsi delle domande, ma vi state affaticando più di quanto crediate.

Toro (21 aprile – 20 maggio): La vostra vita sentimentale sarà al centro della scena, quindi uscite dal guscio senza indugio! Per riuscirci avete bisogno di ricaricare le batterie e di dormire di più e meglio. La moderazione vi permetterà di affrontare le perplessità di coloro che vi circondano. Cambiate marcia.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Non lasciate che gli altri si occupino delle vostre faccende personali o le cose potrebbero andare male. Degli eccessi di nervosismo sono in vista, anche se non volete temporizzare, dovreste, solo per mantenervi a una certa distanza.

Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Sarete molto sicuri di voi, forse troppo… Evitate discussioni approfondite e concentratevi sull’azione. Potreste trarre grande vantaggio nel praticare uno sport all’aria aperta. Avete bisogno di un cambiamento d’aria sia sul fronte morale che fisico.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Il vostro modo di parlare vi rende enigmatici agli occhi di chi vi circonda. Siate chiari e aperti e tutto andrà bene. Avrete la sensazione che siano gli altri a stancarvi, ma sono le vostre azioni ad essere in causa.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Un aiuto esterno vi aiuterà a risolvere un problema una volta per tutte. Il morale è in rimonta. Avete tendenza a reagire troppo in fretta. Qualunque cosa facciate, non date modo agli altri di giudicarvi, e ancor meno, di dirvi come dovreste vedere le cose.

Oroscopo Branko 4 gennaio 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Le realtà pratiche saranno più difficili da sopportare oggi. Chiedete tregua nelle vostre battaglie quotidiane. Avete bisogno di ricaricare le batterie mentali. Allontanatevi da tutto. È necessario.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Avete una prospettiva più ampia del mondo e troverete quindi difficoltà nel sopportare persone con una mentalità limitata. Avreste bisogno di trovare il tempo di una pausa e risolvere certe cose – siete stanchi, non negatelo.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): La primavera è nel vostro cuore. Seguite i vostri sentimenti. Avrete più occasioni per occuparvi di voi. Un po’ di egoismo sarà nel vostro interesse, avete ancora bisogno di riposare.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Il buon umore prevarrà e sarete bravi a essere ricettivi a chi vi circonda. Concedetevi pause, in quanto non vi curate abbastanza bene del vostro fisico. Attenti ai crampi muscolari e ai movimenti sbagliati.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Avrete difficoltà a restare seri oggi e rischiate di parlare troppo in fretta. La maggior parte della vostra energia sarà utilizzata nelle discussioni con coloro che vi circondano. Questo vi aiuterà a riacquistare supporto.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Avete fatto bene a non credere alle voci di corridoio. Cercate di ottenere più informazioni. Vi sentite stanchi e avete bisogno di liberarvi delle tossine per tornare in forma.

