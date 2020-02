Paolo Fox oroscopo 4 febbraio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 4 febbraio 2020

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Vivete ancora nel passato, non volete chiudere alcune porte. Cercate un modo per superare la delusione, che sia il dialogo o una nuova conoscenza. La vita di coppia riserva piacevoli sorprese, soprattutto se non conoscete ancora bene il partner. Gli amici mettono sempre bocca su tutto, ma questa settimana il loro intervento sarà provvidenziale, se siete in cerca d’impiego. In ufficio procede tutto come al solito, ma non si può dire lo stesso delle vostre finanze: avete esaurito il budget mensile. Rimettetevi in riga. Coltivate i vostri hobby, dedicate del tempo a ciò che vi piace e vi soddisfa. Armonia con Scorpione, attriti con Leone.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Piovono gratificazioni grazie a Giove e Mercurio, che vi sostengono. Sarete pieni di energia e potrete realizzare tutti i progetti cui lavorate da tempo. Le coppie riescono a risolvere i loro problemi, ma per recuperare l’Intesa ci vorrà ancora qualche mese. L’unica cosa che potete fare è avere pazienza. Siete sulla strada giusta. I single sono già sereni cosi, ma la freccia di Cupido scoccherà quando meno se l’aspettano. I colleghi si dimostrano molto disponibili, ma potrebbero tramare qualcosa. Offrite appoggio solo se questo non compromette il vostro operato. Gli investimenti potrebbero essere molto fortunati, ma se non siete esperti rivolgetevi sempre a qualcuno che ne sa di più. Un’ora di relax al giorno può rivoluzionarvi la vita. Ascoltate il vostro corpo. Amici con Vergine, baci con Acquario.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Vivere in coppia non è sempre facile, bisogna trovare compromessi. Ascoltate ciò che il partner ha da dirvi. I single si invaghiscono di qualcuno conosciuto da poco, ma il loro idillio verrà interrotto dal ritorno di una vecchia fiamma mai spenta. In ufficio la situazione è incerta e serve l’impegno di tutti per risollevare il morale e gli affari. Voi nelle dinamiche future giocherete un ruolo decisivo. Non si escludono guadagni extra derivanti dalle vostre passioni. Settimana stabile per ii conto in banca. La pelle richiede cure ogni giorno! Scoprite la beauty routine più adatta a voi e magari chiedete consiglio a un’estetista. Sintonia con Sagittario, incertezza con Cancro.

Paolo Fox oroscopo 4 febbraio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Anche se gli ultimi sviluppi in campo sentimentale non sono stati così rosei, siete riusciti a mantenere la vostra serenità interiore. Abbiate fiducia, perché sono attesi a breve importanti cambiamenti. Ascoltate i consigli. Ottime prospettive di inserimento per chi si trova attualmente a casa. La vostra professionalità troverà finalmente il giusto riconoscimento, anche se dovrete sgomitare parecchio a causa dell’invidia dei nuovi colleghi. Le visite di routine sono un importante aiuto per mantenersi sempre sani e al massimo del benessere. Non trascuratele e seguite le indicazioni del vostro medico di famiglia. Flirt con Capricorno, sgambetti con Gemelli.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Per voi è arrivato momento di decidere se continuare a investire tutto il vostro tempo e le vostre energie in una persona che forse non vi apprezza fino in fondo. Se dopo una lunga riflessione ritenete che non ne valga la pena, il consiglio di Venere è quello di guardarvi intorno. Tra poche settimane metterete in cantiere un numero alquanto elevato di progetti e iniziative professionali. Per evitare di commettere errori indesiderati, vi conviene subito puntare su un’attenta pianificazione della vostra giornata lavorativa. Tenete a bada le calorie in eccesso. Eliminate i dolci almeno per un palo di settimane. Attrazione con Leone e Pesci, dissidi con Ariete.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): L’armonia regna sovrana nelle coppie, i problemi vengono da fuori. Amici e parenti sono troppo presenti nella vostra vita amorosa. I single acquistano maggiore fiducia in se stessi e si fanno avanti. Potrebbe essere l’inizio di una nuova avventura. Le dee non vi mancano, ma ne basta una per avere successo. Usate la creatività a vostro vantaggio, evitate di disperdere troppe energie in progetti che non hanno futuro. Concentratevi su ciò che dà valore al tempo. La Dea Bendata non è lontana. La postura è molto importante per il vostro benessere psicofisico. Fate più ginnastica posturale o pilates. Complicità con Toro, antipatia con Acquario.

Paolo Fox oroscopo 4 febbraio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): La sintonia con la dolce metà al momento è perfetta, ma questo non significa che dobbiate smettere di lavorare nell’intento di rafforzare la solidità della coppia. Per quanto riguarda i single, la vostra vita sentimentale potrebbe finalmente subire una vera e propria svolta. Se credete che le vostre potenzialità non siano ancora sfruttate al meglio, è giunto il momento di parlarne con il vostro diretto superiore. Non lasciatevi intimidire e fate valere le vostre ragioni per affrontare le sfide all’Insegna del coraggio e della fiducia in voi stessi. Il mal di testa non vi lascia. Consultate un neurologo. Pace con Leone, liti con Capricorno e Pesci.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Andare d’accordo con il partner si rivelerà molto difficile questa settimana. Per fortuna si tratta di una nube passeggera. I single escono dalla loro zona di comfort e cominciano a fare nuove esperienze. Non c’è modo migliore per conoscere se stessi e gli altri. Le scadenze incombono e faticate a reggere la pressione del momento. Chiedere aiuto o più tempo non vi rende dei professionisti peggiori. Ottimizzare lo spazio che avete a disposizione potrebbe esservi di grande aiuto. SALUTE: lo stress vi rende nervosi e confusi. Trovate il modo per scaricare la tensione, magari in palestra o con qualche corsa al parco. Non fa poi così freddo! Passione con Ariete, difficoltà con Sagittario.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): La vostra vita sentimentale procede al meglio in questi primi mesi dell’anno, grazie anche all’influsso del pianeta Venere, che vi regala un fascino e un carisma cui pochi possono resistere. Per i single tutto ciò si tradurrà in nuove conquiste. La scalata verso il successo forse può sembrare lunga, ma voi vi trovate indubbiamente già a buon punto. Grazie allo spirito d’iniziativa e alla passione per le nuove sfide che vi contraddistinguono, riuscirete a portare a termine un affare redditizio. Avete energie da vendere e vi sentite ringiovaniti. Approfittate per organizzare qualche camminata in montagna con amici. Tenerezze con Gemelli, veleni con Scorpione.

Paolo Fox oroscopo 4 febbraio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Vi state trovando a gestire una crisi non preventivata. Cercate di mantenere la calma e di affrontare la situazione in maniera adulta con il partner. Non gettate alle ortiche una storia di lungo corso, anzi provate piuttosto a smussare le reciproche difficoltà. All’orizzonte non si vedono grandi cambiamenti sul fronte carriera. Riuscirete al massimo a chiudere un periodo di magra con un leggero aumento di stipendio, tuttavia non determinante. Trattate comunque con rispetto chi collabora con voi. Approfittate del bellissimo sole invernale per fare qualche passeggiata e ne uscirete rigenerati e pieni di energie. Feeling con Cancro, screzi con Bilancia.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): La paura di restare soli vi spinge tra le braccia sbagliate. Non trascurate ciò che vi dice il cuore quando siete accanto a qualcuno. L’istinto raramente sbaglia obiettivo. Le coppie vivono giorni di alti e bassi, l’equilibrio vacilla ma continua a reggere. Per ora… Le energie non mancano, ma vi sentite poco motivati. Non lasciate che i problemi personali influenzino la vostra carriera. Se avete bisogno di supporto, chiedete ai colleghi: alcuni consigli si riveleranno molto preziosi. I soldi da spendere sono pochi, ma le soddisfazioni non mancheranno. I denti potrebbero darvi qualche fastidio. Una visita di routine e tutto passa. Accordi con Toro, incertezza con Vergine.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): La ricerca dell’anima gemella si rivela più ardua del previsto. Di belle persone è pieno il mondo, ma solo a una potrete affidare ciecamente il vostro cuore. Chi vive già una relazione lo sa bene e tiene il partner su un piedistallo. A volte anche troppo. I ritardi nelle consegne generano ansia e non riuscite a gestirla bene. Imparare a reagire sotto stress vi sarà molto utile anche in futuro. Potrebbero piovere alcune promozioni, ma non tirate troppo la corda: livelli più alti richiedono maggiore impegno. I fastidi allo stomaco potrebbero dipendere da ciò che mangiate. Provate a fare un test sulle intolleranze alimentari. Fidatevi di un Leone, guardatevi da un Bilancia.

PAOLO FOX OROSCOPO 3 FEBBRAIO 2020