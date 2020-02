Paolo Fox oroscopo 3 febbraio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 3 febbraio 2020

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Giornata positiva e di recupero in amore: incontri favoriti specie con una persona dei Gemelli o della Bilancia. Se hai un problema di lavoro datti subito da fare per risolverlo, non aspettare.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Lasciati trascinare dalla passione, ma nel contempo rifletti sulle esperienze passate, serve per non commettere gli stessi sbagli e per trarre vantaggi per il futuro. Sul lavoro attenzione a qualcuno che vuole ostacolarti, ma riuscirai a superare i problemi.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Giornata un po’ complicata, ma favorevole ai nuovi incontri, specie per chi è single: non sottovalutateli, anche se all’inizio vi sembrerà che non siano nulla di speciale. Vi sorprenderanno alla lunga. Per quanto riguarda il lavoro cerca di tenere duro.

Paolo Fox oroscopo 3 febbraio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Dovresti dedicare più tempo all’amore e al partner: a volte sei troppo preso da altri pensieri e questo incide sul rapporto di coppia. In questo periodo ci sono dei problemi di lavoro che ti assillano, dovresti cercare di allentare un po’.

Leone (23 luglio – 23 agosto): In amore inizia una fase di recupero, che vale anche per chi si è separato: basta pensare al passato, adesso si ricomincia. La Luna dissonante porta qualche disagio in ambito professionale, potrebbe esserci qualche ritardo sul lavoro.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Giornata positiva, hai le stelle dalla tua parte, eppure ti senti un po’ nervoso: cerca di rilassarti e dai più spazio all’amore. Sul lavoro è il momento giusto per far partire un progetto.

Paolo Fox oroscopo 3 febbraio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Adesso ti senti più forte a livello emotivo, sei in fase di recupero. Sul lavoro, potrai ottenere molto di più, perché sei tu che sei più forte di prima.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Oggi serve cautela, specie se ci sono contenziosi con un ex, perché hai la Luna in opposizione. Sul lavoro no avere timore a chiedere aiuto, qualcuno potrà darti una mano.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Potrai avere un recupero in amore, ma dipende da te: sarà più facile parlare e capirsi, ci sarà più voglia di essere sinceri. Sul lavoro devi portare avanti le tue idee.

Paolo Fox oroscopo 3 febbraio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Cerca di prestare attenzione ai rapporti interpersonali, oggi c’è un po’ di nervosismo e agitazione. In ambito professionale questa giornata ti dà la carica: puoi avere qualche buona idea.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Cerca di pensare a te stesso e a quello che ti fa stare bene: sicuramente c’è l’amore tra questo e a breve Giove ti darà una mano. Sul lavoro avrai nuove occasioni per farti valere.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Belle emozioni in amore, se ti interessa qualcuno non ti arrendere proprio adesso. Sul lavoro i nuovi incontri potrebbero far nascere qualcosa di positivo e vantaggi in vista del futuro.

