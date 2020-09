Paolo Fox oroscopo 29 settembre 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 29 settembre 2020

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): ara’ importante trovare almeno 24 ore di spazio per se stessi e per le persone care. Entro Novembre dovrai risolvere un problema di lavoro e dare un taglio a certi percorsi. Capisco che tu stia attraversando una fase di crisi, ma posso dire che da Dicembre molte delle tensioni che ora sembrano irrisolvibili, saranno piu’ facili da gestire!

Toro (21 aprile – 20 maggio): Sei abbastanza agitato, devi usare piu’ prudenza! Lo dico anche a chi ti frequenta perche’ in questa domenica sara’ facile discutere e innervosirsi con te! E’ una domenica che porta qualche ritardo, qualche agitazione di troppo, qualche momento di disagio!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Una delle tue grandi qualita’ e’ l’ironia, il fatto di riuscire a sorridere anche nei momenti piu’ cupi. Se, e parlo solo alle coppie profondamente in crisi, non si ritrova il sorriso, Ottobre sara’ un mese che mettera’ duramente alla prova l’amore!

Paolo Fox oroscopo 29 settembre 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Per te l’unico gran grande neo del periodo e’ la questione lavoro, perche’ non vorresti cambiare ma devi farlo, ci sono tensioni che devi risolvere, forse anche interruzioni impreviste. Cerchiamo di sgombrare la mente da problemi di tipo pratico e cerchiamo di aumentare le possibilita’ in amore.

Leone (23 luglio – 23 agosto): E’ gia’ da sabato pomeriggio che non hai voglia di stare a sentire seccatori, perditempo. Questa e’ una giornata in cui ci possono essere piccole privazioni, condizioni un po’ speciali che riguardano anche i rapporti con gli altri. Attenzione a non strafare!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): In questa giornata ti trovo abbastanza sereno, nonostante mercoledi ci sia stato un momento di forte ‘intolleranza’! Tutti quelli che lavorano con persone non del tutto serene, sono tristi o comunque affaticate. Le tue idee sono forti ed entro la fine dell’anno, in particolare a Novembre, ci sara’ un buon recupero anche a livello di affari.

Paolo Fox oroscopo 29 settembre 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Con questa Luna favorevole hai una visione del mondo piu’ serena! Devo dire che questo ottimismo non guasta in un periodo in cui molti di voi sono stati messi duramente alla prova: gli ultimi quattro mesi hanno in qualche modo messo in discussione il tuo ruolo nel lavoro oppure le cose che hai fatto sono costate piu’ fatica di quanto avessi immaginato.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Sei molto agitato: cerca di stare attento, non perdere la pazienza! Certo, qui molto dipende dalle persone che hai attorno, ed e’ certo che ci sono personaggi un po’ strani attorno a te, oppure sei proprio tu che hai voluto mettere alla prova la pazienza di qualcuno.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Spero che tu sia in viaggio o che magari tu possa fare una bella gita! Il fatto di aver avuto tanti problemi nella prima parte dell’anno ha creato dei forti momenti di tensione. Ricordo che sei una persona che ha bisogno di spazi, di liberta’ per vivere bene l’amore.

Paolo Fox oroscopo 29 settembre 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Forse c’e’ anche tanta, troppa agitazione che bisogna cercare di tenere sotto controllo, altrimenti si rischia di lasciarsi andare a qualche esagerazione. In ogni modo, al momento ti interessa molto chiarire questioni di lavoro e di soldi!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Mi auguro che gia’ sabato tu abbia cercato di ricucire uno strappo d’amore anche perche’ il prossimo mese, Ottobre, non permettera’ grandi recuperi! Possiamo dire chi ha avuto, ha avuto e chi ha dato, ha dato!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Ottobre sara’ il mese che non permettera’ piu’ di portare avanti i rapporti solo in modo diplomatico o cercando di non vedere la realta’ dei fatti. Per quanto riguarda il lavoro gia’ dalla prossima settimana ci possono essere interessanti novita’. Ne parlero’!

