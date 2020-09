Paolo Fox oroscopo 28 settembre 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 28 settembre 2020

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Devo dire che questo e’ un sabato che ti libera, seppur parzialmente, dalla tensione che avevi accumulato 24 ore fa. Questa e’ stata una settimana pesante, soprattutto giovedi e venerdi, e quindi bisogna capire quali sono le tue difficolta’.

Toro (21 aprile – 20 maggio): La prima parte della giornata andra’ bene ma nella seconda potresti sentirti un po’ fuori gioco. Nella giornata di domenica dovrai fare attenzione alle provocazioni: posso dire che l’amore in questi giorni e’ ancora piu’ agitato, non perche’ ci siano gravi problemi di coppia, almeno spero, ma perche’ tutto sta cambiando.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Puoi decisamente contare su questo weekend! Il tuo e’ il segno del movimento, e mi auguro che entro domenica tu abbia proprio voglia di muoverti e fare qualcosa di divertente e ritrovare un po’ di serenita’.

Paolo Fox oroscopo 28 settembre 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Nella seconda parte di questa giornata ti libererai dell’opposizione della Luna: va detto pero’ che non e’ un periodo troppo semplice, perche’ se stai lavorando non lavori come vorresti tu. C’e’ un cambio a livello di gestione, di societa’ oppure imprevisti che ti hanno snervato! In amore arriva un Ottobre migliore!

Leone (23 luglio – 23 agosto): In questo fine settimana sei pronto a rivendicare i tuoi diritti! Quando ti arrabbi c’e’ la possibilita’ che tu possa buttare all’aria qualche discorso, senza avere piu’ voglia di ragionare. Potresti anche tagliare un rapporto che non ti interessa piu’.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Puoi sfruttare questo fine settimana per iniziare a pensare quello che devi fare da lunedi, perche’ avremo uno splendido aspetto di tanti pianeti favorevoli. Anche Mercurio dalla prossima settimana tornera’ attivo: e’ il tuo pianeta guida! Buone idee in arrivo, amore alle porte.

Paolo Fox oroscopo 28 settembre 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Che tu sia in uno stato di grande confusione gia’ da Agosto, sono costretto a ripeterlo ogni giorno! Ma devo anche ricordare che molte situazioni si stanno sbloccando. Ora devi ritrovare il tuo ruolo ma questa condizione e’ un po’ troppo precaria.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Che tu abbia vissuto un momento particolare in amore, lo dice Venere! Da quelli che hanno vissuto una crisi (specie in questo Settembre) a quelli che invece hanno voluto mettere alla prova la pazienza del partner.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Libera il tuo animo ma soprattutto la tua mente! E a meno che tu non abbia dei problemi al riguardo, cerca di muoverti perche’ sai benissimo che il contatto con la natura, e anche lo sport, sono sempre molto importanti per te.

Paolo Fox oroscopo 28 settembre 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Al momento ti trovo molto forte! Entro la fine dell’anno si possono ristabilire alcuni equilibri. Se fino alla prima parte dell’anno sei stato un po’ precario, in quest’autunno potresti avere delle risposte in piu’. E’ chiare che bisogna capire da dove si parte, da qual’e’ la tua eta’.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Sei molto confuso ma ricordo che per te la confusione e’ uno stato d’animo quasi giornaliero! Anzi potremmo dire che questo e’ un segno che vive in una sorta di ‘confusione organizzata’. Solo che quando e’ troppo, e’ troppo!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Spero vivamente che tu possa recuperare rispetto a giornate pesanti come quelle di martedi e mercoledi, soprattutto se in amore ci sono stati dei contrasti. Devo ammettere che se una storia non funziona, se nelle ultime tre settimane la lontananza e’ aumentata.

